Un jeune homme survit à une avalanche mais y perd sa copine, il met fin à ses jours

La douleur était trop forte. L'absence insoutenable. Hayden Kennedy, un jeune homme américain de 27 ans, originaire de Carbondale (dans l'Indiana), et sa petite amie de 23 ans, Inge Perkins, sont allés pratiquer leur sport favori, l'alpinisme, dans le Montana jeudi 5. Alors qu'ils étaient en plein ascension, une coulée de neige les a emportés. Si Hayden a pu s'en sortir, il n'a pas réussi à sauver Inge, qui était introuvable pendant plusieurs jours.

Ne supportant pas d'avoir perdu celle qu'il aimait, il a décidé de mettre fin à ses jours dimanche 8, dans la maison dans laquelle il venait d'emménager avec sa chérie, comme l'a relaté The Washington Post ce mercredi 11.

"Hayden a survécu à l'avalanche mais pas à l'insupportable douleur d'avoir perdu la femme de sa vie. Moi et Julie, sa mère, respectons douloureusement sa décision", a déclaré son père dans un communiqué envoyé à la presse américaine mardi 10.

Avant de commettre ce terrible geste, le jeune homme avait publié un message sur son blog, qui laissait présager de la profonde détresse dans laquelle il avait sombré: "J'ai réalisé quelque chose de douloureux. Ce ne sont pas seulement les sommets mémorables qui sont éphémères. Les amis et les partenaires d'escalade sont également éphémères. C'est la réalité douloureuse de notre sport, et je ne sais pas trop quoi en faire. L'escalade est à la fois un don et une malédiction".

Dimanche, le jour où Hayden s'est suicidé, le corps d'Inge a été retrouvé par les équipes de recherche.