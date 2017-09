Fusillade dans une église aux Etats-Unis: un mort et sept blessés

Un homme a ouvert le feu dimanche 24 dans une église américaine, tuant une femme et faisant plusieurs blessés avant d'être maîtrisé. Ses motivations restaient ce lundi 25 encore inconnues.

La fusillade a eu lieu à la Burnette Chapel Church of Christ, située à Antioch, dans le Tennessee. L'assaillant, identifié par les autorités locales comme Emanuel Samson, un Afro-américain de 26 ans, s'est garé devant l'église et a rapidement ouvert le feu sur une fidèle de 39 ans qui sortait, la blessant mortellement. Il est ensuite entré dans le bâtiment et a à nouveau tiré sur les paroissiens, blessant six d'entre eux.

Son attaque a cependant été stoppée par un garde qui s'est interposé. Il a reçu un coup de crosse de la part du tireur. Mais celui-ci s'est alors blessé à la poitrine avec sa propre arme. Le garde en question, un jeune homme de 22 ans, en a profité pour aller chercher son arme dans sa voiture et tenir le suspect en respect jusqu'à l'arrivée de la police. Hospitalisé de même que les autres blessés, le tireur a ensuite été placé en détention.

Les motivations de ce jeune homme, arrivé légalement du Soudan en 1996, demeuraient inconnues ce lundi. Selon le site Daily News, il s'agirait d'un ancien paroissien qui n'avait pas fréquenté l'église depuis un an. Peu avant la fusillade, il avait posté sur son compte Facebook plusieurs messages étranges sur la réalité ou le sens de la vie. Les autorités n'ont pas évoqué la piste terroriste.

Les fusillades sont régulières aux Etats-Unis où fait toujours rage le débat sur le contrôle des armes. Le tireur avait plusieurs pistolets sur lui.