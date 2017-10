Dove fait polémique avec une pub où une femme noire devient blanche après une douche (photos)

"Honteux", "de mauvais goût", "raciste", "irrespectueux"… Depuis vendredi 7, la marque de savon Dove est au cœur d'une énorme polémique sur les réseaux sociaux, après la diffusion d'une publicité sur Facebook où l'on peut apercevoir une jeune femme noire changer de peau et devenir blanche après avoir pris une douche.

Donc, les personnes noires sont sales en fait ? C'est devenu tendance ce manque de respect vis-à-vis des Noirs. Écoeurée !! #boycott #dovepic.twitter.com/oxPJh3LimF — Founé Diarra (@FouneCDiarra) 8 octobre 2017

L'image a choqué des milliers d'internautes qui ont partagé divers montages sur Twitter et autres, accompagnant le tout d'un message demandant, la plupart du temps, à Dove de se justifier. Devant l'ampleur de la polémique, la marque de produits d'hygiène n'a d'ailleurs pas mis longtemps à publier des excuses.

"Une photo que nous avons récemment postée sur Facebook a manqué son objectif de représenter les femmes de couleur. Nous sommes profondément désolés pour le mal que cela a pu causer", a écrit Dove, dans une vaine tentative de faire oublier ce malheureux épisode.

Vaine tentative parce que la marque a en réalité récidivé. Plusieurs internautes ont en effet fait l'analogie avec une ancienne publicité représentant trois femmes, une noire, une métisse et une blanche, devant deux grands panneaux "before" (avant) et "after" (après).

You have done it in the past.pic.twitter.com/qaGG10bePw — Nonhlanhla Mabhena (@N0n0zA) 7 octobre 2017

Sur Twitter, d'autres personnes ont aussi comparé cette image à une ancienne publicité pour un savon dans les années 1920 (où l'on voit un petit garçon blanc donner le bain à un enfant noir), époque où les Noirs américains se battaient pour la reconnaissance de leurs droits civiques, notamment aux Etats-Unis.