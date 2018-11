Gers: Naël, 14 ans, a disparu depuis trois mois (photo)

La famille de Naël est très inquiète. Ce jeune adolescent de 14 ans a disparu le 26 août dernier à Saint-Puy dans le Gers et n'a pas donné signe de vie depuis. Naël serait coutumier des fugues. Il aurait quitté volontairement son domicile début août avant d'être retrouvé.

"Dimanche 26 août 2018, le jeune Naël, âgé de 14 ans et demi a fugué de sa famille d’accueil à Saint-Puy (Gers), à proximité de Condom. Il n’a pas été vu dans le département, depuis", ont fait savoir les gendarmes du département sur leur page Facebook. Un nouvel appel à témoin a été lancé en début de semaine pour tenter de retrouver le jeune homme.

"Cet adolescent avait déjà fugué une première fois, cet été. Mercredi 8 août, le jeune homme s’était volatilisé. Sans argent, ni papiers d’identité, ni même téléphone portable. Deux jours après sa disparition, les gendarmes avaient lancé un premier appel à témoins, et Naël avait été retrouvé le lendemain, sain et sauf… Il a donc remis ça quinze jours plus tard. Et cette fois, sa disparition est beaucoup plus longue", explique de son côté l’association Assistance et recherche de personnes disparues (Arpd).

De corpulence mince, Naël mesure entre 1,40 et 1,45 m pour environ 35 kg. De type européen, il a des yeux marron et des cheveux bruns. Les personnes disposant d’informations sur cette disparition peuvent contacter la gendarmerie au 05.62.68.36.80.

En France, 49.347 mineurs ont été enregistrés dans le fichier des personnes disparues en 2016. Un chiffre important, bien que la grande majorité des enfants soit retrouvés après des fugues brèves. Mais 11.000 restent introuvables d'une année sur l'autre.

L'association 116.000 enfants disparus gère un numéro européen destiné aux familles des enfants introuvables (116.000 donc). L'organisation propose aux proches des accompagnements juridiques, psychologiques, sociaux ou encore administratifs mais organise aussi des plans d'action pour retrouver les enfants disparus.