Il tente de violer une passante dans un buisson, la police l'arrête en flagrant délit

La situation est suffisamment rare pour être citée : dans la nuit du jeudi au vendredi un homme a été arrêté par les forces de l’ordre pour une tentative de viol commise… en flagrant délit, sous les yeux des agents.

Les faits se déroulent dans le 15e arrondissement de Paris, peu après minuit. Des policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) sont en patrouille quand ils aperçoivent un homme suspect, comme le rapporte le journal Le Parisien. Ils décident de le suivre.

Là, l’homme repère une proie, une jeune femme en train de téléphoner à son petit ami. L'agresseu se colle à elle et agrippe la malheureuse par la capuche de son manteau ce qui déclenche ses hurlements. Il l’entraîne alors dans un fourré avant de tenter de la violer

Lire aussi - Enquête pour viol et violences: la garde à vue de Pierre Palmade levée

Les policiers constatant alors la scène sortent immédiatement de leur véhicule et se précipite vers le fourré pour neutraliser le suspect et le menotter alors qu’il était en train de commettre l'agression sexuelle. Il a été immédiatement placé en garde à vue et la victime a déposé plainte.

Lors de son audition, l’homme âgé de 43 ans et alcoolisé au moment des faits a expliqué ne pas s'en souvenir exactement tout en les reconnaissant, mais précisant seulement avoir été "lourdingue". Selon une source du journal, le suspect est un "monsieur Tout-le-monde". Le quadragénaire va probablement être déféré en vue de sa mise en examen.