Il viole une fillette de 12 ans qui tombe enceinte et obtient la garde partagée de l'enfant

C'est un fait divers tout ce qu'il y a de plus sordide. La semaine dernière, dans le Michigan aux Etats-Unis, un homme âgé de 27 ans a réussi à obtenir la garde partagée de l'enfant qu'il a eu à la suite d'un viol qu'il a commis sur une petite fille de 12 ans, en septembre 2008.

Selon Detroit News, qui a relaté les faits vendredi 6, c'est le juge Gregory S. Ross qui a pris cette décision après qu'une analyse ADN a confirmé la filiation entre l'enfant, un petit garçon aujourd'hui âgé de huit ans, et le violeur, prénommé Christopher Mirasolo, qui était âgé de 18 ans à l'époque, et en a donc désormais 27.

Man convicted of raping 12-year-old given joint custody of their child https://t.co/K1anPPTkzr

— CBS News (@CBSNews) 10 octobre 2017