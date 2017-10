Inondation, insectes, personnel agressif: nouveau scandale pour un hôtel 4 étoiles de Bodrum en Turquie

Les critiques et témoignages s'accumulent. Alors qu'un jeune couple a été expulsé le mois dernier d'un hôtel 4 étoiles dans lequel il séjournait à Bodrum (Turquie), un autre vacancier en colère, qui avait échangé avec les victimes au cours de leur séjour, vient également de faire part de son mécontentement, déplorant la vétusté de cet établissement et le manque de professionnalisme du personnel.

Les faits ont eu lieu à la même période, début septembre. Avec sa femme, ils avaient réservé une chambre "vue mer" au sein de ce complexe hôtelier par le biais de l'agence de voyage Thomas Cook, pensant qu'ils allaient vivre un séjour formidable de 15 jours comme des milliers de personnes chaque année. Mais à leur arrivée, ils ont vite déchanté: le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar.

Interrogé par FranceSoir, le vacancier originaire de Lille, qui fêtait son 40e anniversaire à cette occasion, a tout d'abord déploré la qualité de la prise en charge du personnel de l'établissement. D'après ses dires, aucun salarié ne faisait d'effort dès lors que les touristes ne parlaient pas leur langue. "Il y avait un manque de considération de leur part", a-t-il expliqué précisant au passage que tout était prétexte pour leur soutirer de l'argent: "les boites à tips (pourboires) étaient partout".

Le calvaire a continué lorsqu'ils sont arrivés dans leur chambre. Un espace humide où de nombreux insectes avaient déjà élu domicile. Au total, plus d'une vingtaine ont été comptabilisés en seulement trois jours. Et ces petits nuisibles ne représentaient pas le seul problème du couple. Outre les infiltrations d'eau, "les bas des murs étaient éclatés, le drap était déchiré, la poussière non faite et les systèmes électroniques visibles", a-t-il ajouté.

Face à ce constat, il a alors décidé d'aller prévenir le personnel de l'établissement qui n'a pas daigné les changer de chambre. Seule consolation: une corbeille de fruit posée à même le sol qui a provoqué une invasion de fourmis dans ce qui leur servait de cocon. A bout de nerfs, le vacancier a alors décidé de contacter la représentante locale de l’agence pour lui exposer les faits, laquelle ne s'est même pas rendue sur place. Très embêtée par la situation, elle leur a simplement expliqué qu'ils pouvaient changer d'hôtel à leur frais, une éventualité inenvisageable.

Finalement, ils ont tout de même réussi à obtenir gain de cause et sont parvenus à changer de chambre au bout d'une semaine et ce, en échange de la suppression d'un mauvais commentaire posté sur le site TripAdvisor. Un chantage auquel le couple n'a pas cédé. Mais au grand désarroi des amoureux, leur nouvelle chambre était encore plus éloignée que la précédente et n'était pas non plus celle espérée. "La vitre était prête à tomber, il fallait la caller avec des bouteilles, le lit était digne d'un futon tandis que la climatisation ne marchait quasiment pas".

En soit, des vacances complètements "gâchées". A son retour, le touriste a donc décidé de monter un dossier auprès de l'agence de voyage et devra désormais attendre six semaines pour s'avoir si lui et sa femme auront droit à une indemnisation.