Jenifer impliquée dans un accident de la route: un mort et sept blessés

La chanteuse Jenifer a été impliquée dans la nuit de dimanche 5 à ce lundi 6 dans un accident mortel de la route. Son minibus a heurté un véhicule à l'arrêt sur l'autoroute, révèle Europe 1. L'artiste s'en serait sorties indemne, mais l'un des passagers de l'autre véhicule a trouvé la mort et deux autres seraient dans un état grave.

Jenifer revenait vers Paris de Bruxelles où elle s'était produite en concert à l'occasion du Bel'Zik Festival. Vers 23h, dimanche, elle envoyait encore un tweet pour remercier le public de son accueil: "La magie Bruxelloise ! Le feu comme d'habitude ! Merci !!!!".

La magie Bruxelloise ! Le feu comme d'habitude ! Merci !!!! Rdv le 23 mars #belzikfestival ! https://t.co/jZnSibGN4r — Jenifer (@JeniferOfficiel) 5 mars 2017

Mais quelques heures plus tard, vers 3h ce lundi matin, le véhicule qui transportait la chanteuse et ses musiciens en a percuté un autre. L'accident a eu lieu sur l'A1, à hauteur de Senlis (Oise). Selon les premiers éléments, une voiture se trouvait à l'arrêt et tous feux éteints sur l'autoroute.

Le choc aurait été particulièrement violent. Deux hommes et une femme se trouvaient à bord. La passagère, installée à l'arrière, na pas survécu. Les deux hommes installés à l'avant ont dû être désincarcérés. Grièvement blessés, ils ont été évacués vers les hôpitaux de Creil et Paris.

Par ailleurs, cinq des personnes qui se trouvaient à bord du minibus ont été légèrement blessées et également hospitalisées. On ignorait encore ce lundi matin si Jenifer faisait partie de ces blessés légers. A 10h, la chanteuse n'avait pas encore donné de nouvelles sur ses comptes Twitter et Facebook, ni sur son site officiel.