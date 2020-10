Le transport d’instruments de musique interdit dans le Morbihan, l'arrêté qui fait bondir

Les arrêtés préfectoraux portant sur la lutte contre la Covid-19 réservent parfois quelques surprises. Dans le Morbihan, on y lit que transport des instruments de musique est interdit.

C’est du moins ce que laisse entendre l’arrêté en date du 29 septembre, dont l’article 2 interdit « la tenue de rassemblements festifs à caractère musical et la circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d’être utilisé pour une manifestation festive à caractère musical répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncées à l'article R211-2 du Code de la sécurité intérieure ».

A la lecture du document, le sang des musiciens morbihannais n’a fait qu’un tour. Ainsi le groupe Working Class Trio (via sa page Facebook) :

« Au début on a cru que c’était une blague et après avoir vérifié sur le site de la préfecture, on s’est rendu compte que ce n’en était pas une ! »