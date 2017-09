Lisieux: mort mystérieuse d'un bébé de trois mois chez sa nourrice

Les causes de la mort du bébé restaient un mystère ce mardi 26, au lendemain du drame. Un nourrisson de trois mois est décédé lundi à Lisieux, dans le Calvados, chez sa nourrice.

La journée avait pourtant débuté comme n'importe quelle autre selon les éléments rapportés par France Bleu Normandie. La petite fille ne se serait tout simplement pas réveillée. Ses parents l'avaient amenée chez cette assistante maternelle dans la matinée, à 8h30. Celle-ci l'a immédiatement couchée pour qu'elle termine sa nuit.

Mais cinq heures plus tard, le bébé ne s'était toujours pas manifesté. Ne parvenant à le réveiller, la nourrice a prévenu le SMUR (Service mobile d'urgence et de réanimation). Mais une fois sur les lieux et malgré leurs tentatives pour le réanimer, ils n'ont pu sauver l'enfant.

La nourrice a dû être hospitalisée, en état de choc. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lisieux et une autopsie devrait être pratiquée dans les jours qui viennent. Aucun élément ne permettait en tout cas ce mardi de parler de mauvais traitement, et la mort subite du nourrisson apparaît comme une piste probable.

C'est en effet la première cause de mortalité chez les enfants de moins d'un an et elle touche en particulier les bébés de moins de six mois. Si l'on a tendance à parler de mort subite du nourrisson dès lors que l'enfant décède brutalement alors qu'aucun élément ne pouvait le faire craindre, il s'agit dans ce cas de mort "inattendue" du nourrisson. La mort "subite" implique que les examens post-mortem n'ont pas permis d'établir une cause du décès.

Selon l'Observatoire national de la mort inattendue du nourrisson, 400 à 500 cas seraient recensés chaque année en France.