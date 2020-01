Onze chiens stars de cinéma morts dans un incendie dans le Loiret

L'incendie, sans doute d'origine accidentelle, s'est propagé très rapidement et n'a laissé aucune chance aux 11 chiens vedettes de cinéma, de télévision ou de publicité. Ils ont tous péri samedi dans les locaux de leur établissement Animal Contact.

On ne connaît pas leurs noms et pourtant nous les avons tous déjà vus dans un film ou une publicité: onze chiens sont morts dans un incendie à Sury-aux-Bois. Ils faisaient partie de l’équipe de stars à poils et à plumes de la société Animal Contact. Spécialisée dans le dressage de zèbres, de chats et d’animaux de la forêt, cette entreprise de dressage est renommée dans le monde entier pour ses loups européens. Elle accueille également des souris, des cerfs, des panthères, des hiboux et des écureuils…

Plus de 30 pompiers mobilisés pendant 3 heures

L’incendie s’est déclaré vers 19h45 samedi 4 janvier dans le bâtiment qui abritait les 11 chiens. Malgré la rapidité d’intervention et la lutte acharnée des 37 sapeurs-pompiers qui ont lutté pendant trois heures contre les flammes, aucun d’entre eux n’a pu être sauvé. Selon les premiers éléments de l'enquête des gendarmes, l’incendie serait d’origine accidentelle, parti d’un court-circuit dans la cuisine des animaux.

Sur Facebook, la propriétaire des lieux Muriel Bec a rendu hommage à My Wolf, My Way, Excalibur, Loukoum, Sybelle, Houba, Fripouille, Beebop, O’Tuche, Lobo et Ninja: «Nous avons perdu nos amis, nos complices, nos partenaires de jeux avec lesquels nous avons partagé tellement de belles aventures. (…) Vous allez nous manquer terriblement et nous ne vous oublierons jamais.»

Plusieurs animaux d’Animal Contact sont actuellement à l’affiche du très joli film de Julie Manoukian et avec Clovis Cornillac « Les Vétos », dont voici la bande-annonce.