Orne: une patiente prend feu durant une césarienne, le bébé en bonne santé

Une femme subissait une césarienne à l'hôpital de Flers dans l'Orne a été grièvement brûlée vendredi 6 dans des circonstances qui restent à éclaircir. Ses jours ne sont pas en danger et son bébé est en bonne santé. Une enquête a été ouverte pour découvrir comment un tel incident a pu avoir lieu.

Les faits révélé par Ouest France ce mardi 10 ont eu lieu au centre hospitalier Jacques Monod "au décours d'une césarienne réalisée en urgence", c'est à dire vers la fin de l'opération, a fait savoir l'hôpital dans un communiqué qui évoque "un événement indésirable grave".

Le procureur de la République Hugues de Phily a été saisi. Le magistrat s'est montré plus explicite quant au faits et a raconté au quotidien que la patiente "aurait pris feu". Elle a été brûlée au troisième degrés sur 15% du corps et a dû être héliportée vers le service des grands brûlés du Centre hospitalier universitaire de Nantes.

Si l'enquête interne qui a été diligentée n'a pas encore livré ses conclusions, il semblerait que ce soit l'utilisation d'un bistouri électrique qui ait provoqué l'incident. Cet appareil permet grâce au courant électrique qui circule dans sa pointe de sectionner des tissus tout en évitant les saignements.

De tels cas d'incendie dans des blocs opératoires, rares, ont déjà été rapportés, notamment dus à l'embrasement de gaz intestinaux. Mais il était trop tôt ce mardi pour avancer cette piste.

"L’équipe hospitalière, profondément touchée par cet événement, est de tout cœur avec la famille", a fait également savoir la direction de l'hôpital de Flers qui a mis en place une cellule psychologique.