Stains: des policiers sauvent des enfants d'un incendie, ils sont caillassés par des jeunes

Ils venaient juste d'accomplir un geste héroïque et ont été pris à partie par un groupe de personnes. Des policiers ont été la cible de jets de projectiles samedi 30 à Stains en Seine-Saint-Denis alors qu'ils venaient juste de sauver trois enfants d'un incendie dans un appartement.

Selon les premiers éléments, c'est la porte d'entrée de l'habitation qui a pris feu pour une raison encore interminée, bien que Le Parisien souligne que "des traces d'hydrocarbure ont été relevé sur le palier". A l'intérieur de l'appartement se trouvent trois enfants que leur mère a laissé pour aller faire une course. "On a entendu des sons bizarres, donc on a regardé dans le couloir, et on a vu des flammes. Les deux petits ont commencé à paniquer, et j'ai appelé les pompiers. On a attendu, puis on a entendu la sirène", a expliqué l'aîné de la famille à Europe 1. Une patrouille de police, présente à proximité de l’incendie, a précédé les soldats du feu et a porté assistance aux enfants.

"On avait du mal à respirer à partir du premier étage. Au troisième étage, des braises nous tombaient dessus. On s'est relayés pour mettre des coups de pied dans la porte, mais elle ne voulait pas céder. Finalement, c'est venu. On s'est engouffrés dans l'appartement, et on entendait les enfants crier", a souligné de son côté un policier à la radio. Les fonctionnaires ont réussi à faire sortir les enfants de l'appartement en feu sans qu'ils ne soient blessés

Une intervention qui laisse un goût amer aux forces de l'ordre car une fois les petites victimes sauvées, elles ont été prises à partie par un groupe de jeunes qui leur a lancé des projectiles. "On s'est fait caillasser par une bande de jeunes. On n'a pas compris, on était venu interpeller personne. On était juste venus faire notre boulot", a expliqué, exaspéré, le policier. Et d'ajouter: "On avait les enfants dans les bras, les projectiles auraient aussi bien pu les toucher".

La petite famille a été relogée.