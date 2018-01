Eleanor: une dame âgée décède après l'inondation de sa maison en Isère

La tempête Eleanor a fait une nouvelle victime ce jeudi 4 à Crêts-en-Belledone en Isère. En fin de matinée, une femme âgée d'environ 90 ans s'est retrouvée piégée dans sa maison inondée et est décédée.

Selon Le Dauphiné Libéré, la nonagénaire était en arrêt cardio-respiratoire quand les sapeurs-pompiers sont intervenus. Ils ont tout tenté mais n'ont pas réussi à la ranimer.

Cette habitation qui se trouve au lieu-dit Morêtel-de-Mailles a été envahie par une coulée de boue suite au débordement d'un ruisseau voisin.

L'Isère a été placée mercredi par Météo France en vigilance orange pour vents violents mais aussi fortes pluies, et l'était d'ailleurs toujours ce jeudi matin.

En France, la mort de cette dame âgée est la deuxième due à la tempête Eleanor. Mercredi 3, un jeune homme de 21 ans a perdu la vie alors qu'il skiait sur le domaine de Morille en Haute-Savoie. Il a été gravement blessé à cause de la chute d'un arbre et est décédé peu de temps après l'accident.

Ce jeudi matin la situation était toujours très compliquée dans beaucoup de départements, notamment dans l'est de la France. Sept nouveaux départements ont été placés en vigilance orange par Météo France et le risque d'inondation est très important. Voici les sept départements en question: l'Orne, les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Marne, les Vosges et la Saône-et-Loire.

En montagne, le risque d'avalanche est aussi très important et plusieurs domaines skiables ont été contraints de fermer.

A noter aussi que près de 29.000 foyers sont toujours privés d'électricité, notamment en Alsace, en Franche-Comté, en Normandie, en Bourgogne, en Lorraine, en Champagne-Ardenne et en Picardie. La Haute-Corse et la Corse-du-Sud sont également touchées.