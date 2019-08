Toulouse: un homme poignarde sa femme à mort, 95e féminicide en 2019

Une violente dispute conjugale s'est terminée dans un bain de sang dimanche, quartier Tibaous à Toulouse. Une jeune femme d'une vingtaine d'années a été brutalement tuée par son compagnon, qui a ensuite tenté de mettre fin à ses jours. Il s'agirait d'un couple de jeunes mariés.

Selon La Dépêche du Midi, qui révèle cette information, une dispute a éclaté dans l'appartement du couple vers 20h dimanche soir, puis la victime a été attaquée dans le hall de l'immeuble alors qu'elle fuyait. Elle a reçu plusieurs coups de couteau, notamment au visage, à la carotide et au thorax.

"Dans les parties communes du bâtiment, les secours ont découvert une mare de sang", a expliqué la journaliste de La Dépêche du Midi.

La jeune femme n'est pas morte sur le coup. Elle est décédée peu de temps après avoir été hospitalisée au CHU de Toulouse-Rangueil.

Le mari, âgé lui d'une trentaine d'années, s'est retranché dans son appartement quand les pompiers sont arrivés et aurait tenté de se suicider. La police a dû forcer la porte pour rentrer et l'a découvert inconscient, marqué de plusieurs coups de couteau. Il a été hospitalisé au même CHU en état d'urgence absolue.

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade des familles de la sûreté départementale.

Le meurtre de cette femme est le 95e féminicide de l'année, selon un décompte non-officiel du collectif "Féminicides par compagnon ou ex". Ce qui fait une victime tous les deux jours et demi. C'est pour l'instant plus qu'en 2018, où 121 femmes avaient connu le même sort, donc un meurtre tous les trois jours.