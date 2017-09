Un pêcheur attrape un silure de 2,74 mètres, le record du monde battu (vidéo)

C'est une belle prise. Le pêcheur albigeois Jean-Christophe Conéjéro a établi un nouveau record du monde, celui du plus gros silure jamais pêché. En effet, alors qu'il s'adonnait à son activité favorite dans la rivière Tarn le 16 septembre dernier, il a attrapé un poisson d'une longueur de 2,74 mètres, soit un centimètre de plus que le précédent record du monde (qui avait été enregistré dans le Gard, dans le Petit Rhône en octobre 2015). D'après les informations rapportées par le site L'Est Républicain, l'homme, qui se trouvait dans un float-tube (un siège flottant composé de plusieurs compartiments gonflables), a utilisé un mix de vers canadiens et des encornets pour le capturer.

"C’est un gros coup de chance. C’est le poisson d’une vie! C’est presque dommage pour moi, je vais avoir du mal à trouver un autre objectif ", a-t-il confié au quotidien racontant en détails son exploit. "Ca a été un combat de dingue, tout en puissance. Le poisson m’a littéralement tracté. Le Tarn est large d’une centaine de mètres à cet endroit et il m’a fait traverser deux fois la rivière! Au dernier moment, j’ai même failli être éjecté de mon float-tube sur une ultime accélération. Heureusement j’ai pu desserrer mon frein et m’en sortir, mais ça aurait pu me coûter très cher!", a-t-il ajouté.

Suite à quoi, le pêcheur a appelé un huissier de justice pour l’homologation tout en maintenant la plupart du temps "le poisson dans l’eau, pour ne pas l’abîmer". Puis, après une petite séance photo, le poisson de plus de 120 kilos a été relâché et a pu regagner le cours de son existence. Heureux d'avoir eu la chance d'attraper un tel spécimen, l'homme a toutefois eu du mal à s'en remettre, tant au niveau de ses émotions que physiquement. "J’ai eu très mal au dos pendant plusieurs jours. Je ne pouvais même plus me baisser pour embrasser ma fille!", a-t-il expliqué.

Pour rappel, les silures forment un genre de poisson d'eau douce de la famille des Siluridae. Au total, 16 espèces ont d'ores et déjà été identifiées.