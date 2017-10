Vannes: un homme se fait embaucher chez un caviste grâce à sa lettre de motivation délirante (photo)

Les lettres de motivation se ressemblent bien souvent. Mais celle-là est loin d'être passée inaperçue. Selon une information rapportée par Ouest-France, un homme a été embauché à l'essai chez un caviste de Séné près de Vannes (Morbihan) grâce à son courrier complètement décalé. Il répondait à une petite annonce postée sur Facebook par les co-gérants du Ty Kav (une cave à vins et bières) qui recherchait un étudiant pour faire des extras de temps à autre.

"Vins et bières sont des mets que je connais parfaitement. Mais aussi whisky, vodka et autres spiritieux font partie de ma vie quotidienne. Le lever de coude étant une passion pour moi, je suis bien évidemment disposé à venir vous montrer mes compétences. Seul bémol: ne jamais me laisser seul près d'une tireuse à bière (à vos risques et périls)", a écrit celui qui a pour devise: "horizon pas net? Reste à la buvette".

Du côté de ses expériences professionnelles, elles sont nombreuses et le jeune homme a tenu à montrer, toujours avec humour, de quoi il était capable: "Tenue de diverses buvettes, fête de la bière à Monterblanc, route des vins dans la région bordelaise, Beaujolais nouveau en 2014, 2015, 2016, rue de la Soif à Rennes... sans jamais vomir", a-t-il écrit avant de conclure sur un "salutations festives".

Conquis par l'humour du candidat, les co-gérants de cette cave ont posté sa lettre de motivation sur les réseaux sociaux et a finalement décidé de l'embaucher. "Au début, on croyait à une blague, mais non, il candidatait très sérieusement et cherchait justement des extra pour compléter ses revenus. La lettre nous a beaucoup fait rire et correspond finalement assez bien à l’esprit de la maison", ont-ils déclaré au Télégramme. Et d'ajouter en rigolant: "On cherchait plutôt une jeune femme pour remplacer l’étudiante qui travaillait avec nous jusqu’ici et qui s’est cassé le coude. Et voilà qu’on se retrouve avec un quarantenaire barbu. On verra s’il fait l’affaire, mais des patrons de bar nous ont déjà contactés pour avoir ses coordonnées si ça ne marche pas".