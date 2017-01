Vietnam: il vit 18 ans avec des ciseaux dans l'estomac sans le savoir

Quelle a dû être sa surprise lorsqu'il a découvert ce qui se trouvait dans son ventre. Un Vietnamien de 54 ans s'est fait retirer le 31 décembre dernier de l'estomac une paire de ciseaux, oubliée près de 20 ans plus tôt lors d'une opération chirurgicale. C'est en 1998 qu'il avait subi cette intervention à la suite d'un accident de voiture. Pourtant, malgré cette erreur médicale, ce patient a pu vivre pendant toutes ces années sans le moindre souci: il pouvait manger et boire normalement.

Mais son état de santé s'est récemment dégradé . Victime de maux de ventre insistants, il a décidé d'aller passer une échographie. Et à sa grande surprise, les médecins ont découvert une paire de ciseaux de 15 centimètres de long à l'intérieur de son estomac. Suite à quoi, l'homme a été opéré, une intervention de trois heures pour permettre l'extraction de l'instrument. Désormais, les autorités vietnamiennes sont à la recherche des médecins qui ont oublié les ciseaux dans son estomac.

En France, "on estime à 450.000 le nombre d’erreurs médicales chaque année dans l’Hexagone", avait déclaré en 2014 à 20 Minutes le docteur Dominique-Michel Courtois, président de l’Association d’aide aux victimes d’accidents. "Cela peut paraître énorme mais cela représente au final 1% des actes médicaux estimés, eux à 450 millions par an. Il y a les erreurs dans l’administration de médicaments par exemple ou les actes médicaux à proprement parler. Mais toutes les erreurs n’entraînent pas forcément de problèmes", avait-il ajouté.

Récemment, le médecin et son fils l'avocat Philippe Courtois ont d'ailleurs écrit un ouvrage, baptisé Le livre noir de la médecine (ed. Albin Michel), dans lequel ils donnent des conseils et des clés aux victimes pour qu'ils puissent se sortir de l'impasse et faire appliquer leurs droits.