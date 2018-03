Violences conjugales: elle est battue pendant 56 ans, son mari condamné

Il a fait vivre un calvaire à sa femme pendant 56 ans. Selon une information rapportée par Ouest-France, un homme de 81 ans a été condamné jeudi 8 à huit mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc et ce, alors que se tenait la journée internationale des droits des femmes.

D'après la victime, qui a porté plainte en juin 2017 à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) grâce au soutien de sa fille, les violences conjugales ont commencé après la naissance de leur deuxième enfant et se sont empirées les années suivantes. "C'est un rustre. Il n'a jamais rien reçu, et jamais rien donné. Il me traitait de putain, en ricanant. Il se comporte comme un porc", a-t-elle expliqué en parlant de son mari alcoolique confiant toutefois qu'elle n'avait pas voulu séparer les enfants de leur père. "C'est pour ça que j'ai tout accepté", a-t-elle ajouté.

Lors de son procès, elle a raconté ce qu'elle avait enduré toutes ses années, confiant qu'elle recevait régulièrement "des coups de poing". Elle était également victime d'insultes, d'humiliations et de violences sexuelles. Elle a notamment raconté qu'une fois, son mari l'avait prise par le cou en lui disant "je vais te finir". "L'alcool a brisé ma vie", a-t-elle reconnu.

Reconnu coupable de violences conjugales, l'homme n'a cessé de nier tout au long de l'audience. Il a désormais interdiction de l’approcher. Elle, vit désormais dans un logement d'urgence et semble désormais heureuse: "Je fais du bénévolat, quatre jours par semaine. J'y trouve beaucoup de bonheur. J'aime les gens. Ils me le rendent".