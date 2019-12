Vol de colis : deux employés de Chronopost en fuite avec 1 million d'euros de marchandise

Les vols de colis sont particulièrement fréquents à l'approche des fêtes de Noël. Dans le Val-de-Marne, deux camions contenant plus d'un million d'euros de marchandise ont été volés par deux jeunes employés d'une filiale de Chronopost.

Les fêtes approchent et vous attendez peut-être, comme de nombreux Français, des colis contenant vos cadeaux de Noël. Mais certains risquent de les attendre encore un peu : deux « employés » d’une filiale de Chronopost ont disparu dans la nature avec l’essentiel du chargement de leur véhicule. Ils auraient ainsi mis la main sur plus d’un million d’euros de marchandise, dont beaucoup de téléphones portables.

Le vol s’est déroulé à Alfortville, dans le Val-de-Marne. Très récemment embauchés, les deux hommes ont d'abord mis leur employeur en confiance et ont commencé par effectuer quelques livraisons. Mais ils ne sont jamais rentrés de leur tournée. Leurs responsables les ont d’abord crus en retard : peut-être coincés dans les embouteillages ou victime d’une agression... Mais dans la soirée, le patron du dépôt d’Alfortville a dû se rendre à l’évidence : ses nouvelles recrues avaient bel et bien disparu, leur véhicule et leur contenu également.

L’un des deux camions a été retrouvé un peu plus tard mais il était à moitié vide : tous les colis de valeur en avaient disparu. L’autre véhicule reste introuvable. La sous-direction de la police judiciaire du Val-de-Marne (94) est toujours à leur recherche mais sa tâche s'annonce compliquée : il est fort probable que les deux hommes aient donné de fausses identités à leurs employeurs.

Les livreurs régulièrement victimes d'agressions et de vols

Le vol de colis est relativement fréquent mais assez rarement le fait des employés eux-mêmes. Le week-end dernier à Créteil, un jeune homme qui travaillait pour le compte d’Amazon a été attaqué en pleine rue par plusieurs individus. Roué de coup, il s’est fait voler son véhicule rempli de colis. Prévenus aussitôt, les policiers de la BAC avaient très rapidement retrouvé sa voiture grâce à son dispositif de géolocalisation et arrêté les malfaiteurs. L’un d'eux vivait chez ses parents à quelques centaines de mètres de là.