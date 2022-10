Covid-19 : la Suède ne recommande plus la vaccination pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans

L’autorité de santé suédoise a annoncé vendredi 30 septembre qu'elle ne recommanderait plus la vaccination contre le Covid-19 pour les adolescents âgés de 12 à 17 ans en bonne santé, en raison du « risque très faible » de développer une forme grave de la maladie à cet âge. La mesure entre en vigueur au 31 octobre, précise l’Agence de santé publique dans un communiqué.

« La décision signifie qu’à partir du 1er novembre la recommandation – et donc la proposition de vaccination – vaudra seulement pour les mineurs des groupes à risque pour le Covid-19 », indique-t-elle. Début septembre, le Royaume-Uni avait, lui, levé sa recommandation pour les moins de 11 ans en bonne santé.

« Globalement, nous constatons que le besoin de soins liés au Covid-19 a été faible chez les enfants et les jeunes durant la pandémie, et qu’il a également diminué depuis l’apparition du variant Omicron », souligne l’autorité de santé suédoise. Pour les plus de 18 ans, la recommandation suédoise est de trois doses. Dans le pays nordique, la quatrième dose est recommandée au-dessus de 65 ans.

Contrairement à la plupart des autres pays d'Europe, la Suède a refusé de mettre en place des restrictions sanitaires comme le confinement. Les données scientifiques et diverses études ont montré que la nation scandinave aurait subi moins de dommages dus au virus et aux restrictions par rapport aux pays qui ont mis en œuvre pareilles mesures.

Le 13 septembre, c'étaient les autorités sanitaires du Danemark qui annonçaient leur décision de ne plus recommander la vaccination anti-Covid pour les personnes âgées de moins de 50 ans. Une décision qui concerne également les rappels vaccinaux.