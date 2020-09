Covid-19 : vers des déplacements limités aux vacances de la Toussaint et un reconfinement avant Noël ?

Alors que les autorités gardent un œil inquiet sur les chiffres de l'épidémie de Covid-19, les Français restent dans l'incertitude quant à l'évolution de la situation sanitaire et des contraintes que celle-ci implique sur leur quotidien.

Faut-il craindre un reconfinement dans les semaines ou les mois à venir ? Pourrons-nous partir en vacances à la toussaint ? Faudra-t-il passer par un confinement total en décembre afin de sauver les fêtes de Noël ? Alors que la situation se dégrade rapidement sur tout le territoire et que la Guadeloupe et la métropole d’Aix-Marseille ont été placées en zone d’alerte maximale, tous les scénarios restent possibles.



Cependant, le ministre de la Santé Olivier Véran refuse de se prononcer sur les mesures que l’évolution de l’épidémie exigera dans les semaines à venir. Il rappelle que ce qui se passera dans les mois qui viennent dépend avant tout de notre attitude à tous aujourd’hui et dans les jours et semaines qui viennent. Le respect des gestes barrières et des consignes sanitaires locales et nationales doivent donc rester la priorité de chacun.



Seule certitude, explique le ministre de la Santé alors qu’il justifiait le renforcement des mesures à Marseille et en Guadeloupe, donc : « C’est une course contre la montre (…) Si des mesures ne sont pas prises, le 13 octobre, les capacités de réanimation seront atteintes. Et, si ça continue comme ça, début novembre, on va se retrouver dans une situation très difficile. On a donc un combat très important à mener. »



S’il n’est donc pas exclu, le reconfinement total du pays ou de certaines régions n’est pas envisagé dans l’immédiat.



Vers un reconfinement préventif total avant les fêtes de Noël ?

Faut-il reconfiner tous les Français pendant les trois premières semaines de décembre en prévision des fêtes de fin d’année ? C’est la proposition émise par les deux prix Nobel d’économie 2019, Esther Duflo et Abhijit Banerjee, dans une Tribune du Monde publiée le 26 septembre. Cette solution a, selon eux, « le mérite de prendre, pour une fois, de l’avance sur le virus, d’être claire, uniforme et transparente. Elle pourrait, de plus être perçue comme le prix à payer pour une récompense immédiate, un effort collectif pour sauver Noël… ».

Objectif en reconfinant toute la population pendant la période de l'Avent : ralentir la propagation du virus et limiter les risques de contamination des personnes les plus fragiles, notamment nos aînés. En effet, rappellent les deux économistes, « les rassemblements familiaux, avec leurs longs moments de convivialité autour d’une table (sans parler des cantiques et des chansons à boire), sont malheureusement propices aux contaminations ». Mais cette hypothèse n’est pas du tout d’actualité, a réagi Olivier Véran qui « ne [se] projette pas dans deux mois pour faire des plans sur la comète ». Et de rappeler que les décisions doivent être ajustées à l'évolution de la situation au quotidien qui, elle, dépend en grande partie des comportements de chacun d'entre nous.