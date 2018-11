La moitié des étudiants ne mettent pas de préservatif à chaque rapport sexuel

Les différentes, et nombreuses, campagnes de prévention ne semblent pas suffire. Un étudiant sur deux ne met pas de préservatif à chaque rapport sexuel, risquant de contracter une maladie sexuellement transmissible.

Selon une enquête Opinion Way pour la Smerep, une mutuelle étudiante, seulement 50% des étudiants, sur les 1.001 interrogés, ont systématiquement recourt au préservatif lorsqu'ils ont un rapport sexuel.

Les pratiques de protection contre les maladies sexuellement transmissibles ne sont donc pas la priorité de ces jeunes alors même qu'au lycée, ils sont 80% à y avoir recourt systématiquement.

A voir aussi: Une campagne ministérielle en faveur du préservatif vivement critiquée

Les résultats de cette étude son donc très alarmants et témoignent de la méconnaissance des risques de la part des jeunes qui sont 16% à ne pas savoir comment mettre un préservatif.

Ils sont d'ailleurs 37% à avoir expliqué ne pas se protéger lorsque leur partenaire prenait un moyen contraceptif comme la pilule. Mais le préservatif est aussi un moyen particulièrement fiable de se protéger de possibles IST comme le Sida qui pour rappel n'est pas curable, contrairement à se que pense un étudiant sur dix.

Les étudiants semblent en effet peu au fait des comportements responsables et sur les modes de transmission de infections sexuellement transmissibles. Ainsi 15% d'entre eux sont persuadés qu'une IST peut être transmise par… une piqûre de moustique. En outre, 6% d'entre eux pensent aussi qu'un simple baiser peut aussi faire courir le risque de contracter une infection.

"Chaque année, nous constatons qu’une méconnaissance du sujet persiste, que de mauvaises habitudes demeurent, et que parfois un manque de vigilance s’installe en matière de protection. Ainsi il nous paraît indispensable d’accentuer les politiques publiques pour continuer d’informer les étudiants et lycéens sur le VIH-sida, et de façon globale sur la santé sexuelle", a déploré Hadrien Leroux, président de la Smerep.