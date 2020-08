L’aide de 1.000 € aux aides à domicile définitivement validée

Promise dès le mois d’Avril par le gouvernement, la prime de 1.000 € promise aux aides à domicile sera bien versée par les départements. Le Chef de l’Etat l’a confirmé.

Les sujets du Grand âge, de la dépendance et de la perte d’autonomie seront au cœur de la dernière partie du quinquennat d’Emmanuel Macron avec un projet de loi, annoncé pour le début de l’année 2021. Le Président de la République n’a pourtant pas attendu pour confirmer la prise en compte des demandes des aides à domicile.

Les Aides à domicile, des professions à valoriser

A l’occasion d’un déplacement à Toulon, le 4 aout dernier, le Président de la République a rendu hommage à ces 326.000 salariés du domicile, qui accompagnent au quotidien 800.000 seniors et plus de 300.000 personnes en situation de handicap. Sans détailler la future réforme, il a insisté pour que ces professions soient valorisées et que des mesures soient prises pour améliorer leurs conditions de travail.

Il a aussi et surtout confirmé qu’une aide de 80 millions d’euros de l’Etat serait versée aux départements, afin que ces derniers puissent verser une prime de 1.000 € à chaque salarié concerné.

Promise dès le mois d’avril par le gouvernement, cette prime ne pouvait être versée que par les départements, en charge de la gestion de ces aides à domicile. Et cela a conduit à une grande disparité dans l’application de cette promesse gouvernementale, entrainant la colère des salariés. Le Chef de l’Etat apporte donc une solution en finançant cette reconnaissance des efforts des aides à domicile pendant la crise du Covid-19.

Pour les salariés concernés, il faudra néanmoins encore attendre plusieurs semaines avant de pouvoir percevoir la prime, le temps pour les conseils départementaux de se réunir et de délibérer.