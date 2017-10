Scoliose: un enfant bénéficie d'une opération robotisée, une première mondiale

C'est une première mondiale. Le 28 septembre dernier, des chirurgiens du CHU d’Amiens (Somme) ont réalisé avec succès une opération robotisée sur la colonne vertébrale d’un jeune garçon atteint d’une grave scoliose. Le but: permettre à cet enfant de six ans de pouvoir s'asseoir, mieux respirer, manger correctement et avoir à nouveau une vie sociale.

"Il s'agissait de poser des vis illio-sacrées et des crochets en haut du dos, reliées par des tiges cintrées pour redresser le dos. La pose des vis de sept millimètres de diamètre dans un couloir osseux de huit millimètres à proximité des racines nerveuses reste très complexe et rare, elles sont volumineuses au regard de la petite taille des os de l'enfant", a expliqué Richard Gouron, le chef de service de chirurgie de l'enfant cité par France Bleu.

Selon un communiqué de l'établissement hospitalier, "les difficultés de l’opération et sa potentielle longue durée ont pu être levées pour la première fois pour ce type de chirurgie, avec l’aide du robot et après avoir été appréhendées plusieurs fois en simulation". Mais concrètement, quel a été son rôle précis lors de cette opération? Composé d'un bras, d'un ordinateur et d'une caméra, "le robot porte les instruments et prend en compte les mouvements du patient, apporte de la précision et la vision en trois dimensions", a expliqué de son côté le Dr Michel Lefranc, un neurochirurgien qui a également participé à l'opération.

En convalescence dans le service de Médecine Physique et de Réadaptation pédiatrique (MPR) du CHU, l'enfant semble s'être très bien remis de l'intervention. La position assise qui ne lui était plus accessible, l’est à nouveau. Par conséquent, suite à ce succès, quatre jeunes patients ont d'ores et déjà été programmés pour bénéficier au CHU Amiens-Picardie de ce nouveau type de chirurgie.