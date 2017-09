Sida: les plus de 50 ans de plus en plus touchés en Europe

L'âge ne protège pas. Selon une étude sur la contamination par le virus du sida publiée mardi 26 dans la revue The Lancet et menée dans 31 pays d'Europe, les plus de 50 ans représenteraient une part croissante du nombre de malades.

Ainsi, alors que la part de nouveaux cas reportés entre 2004 et 2015 parmi les 15-49 ans est restée relativement stable en Europe, elle a augmenté de plus de 2% par an pendant cette même période chez les 50 ans et plus. Les seniors porteurs du virus représentent désormais 2,5 personnes sur 100.000 contre 2,1 en 2004.

Cette augmentation a été constatée dans 16 pays (Belgique, Bulgarie, République tchèque, Estonie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Pologne, Roumanie, Slovaquie et Royaume-Uni) tandis que les chiffres stagnaient dans les autres, à l'exception du Portugal où il a baissé.

L'étude relève que les plus de 50 ans séropositifs se feraient également dépistés à un stade plus avancé de la maladie, parfois même alors que la maladie s'est déjà déclarée. Par ailleurs, les modes de transmission seraient également différents dans cette tranche d'âge, les patients ayant été plus souvent contaminés lors de rapports hétérosexuels que les plus jeunes.

Les auteurs de l'étude considèrent donc qu'il est nécessaire de davantage cibler les personnes de plus de 50 ans dans la prévention contre le sida, celles-ci semblant prendre moins de précaution, probablement à cause d'un faux sentiment de sécurité.