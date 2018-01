Un traitement contre la cécité vendu près d'un million de dollars

Près d'un million de dollars le luxe de ne pas devenir aveugle. Le Luxturna, traitement contre la cécité qui a récemment été autorisé aux Etats-Unis, fait partie des médicaments les plus chers du monde. Un prix qui ravive le débat sur le coût de ce type de traitement dans le pays.

Vendu par la compagnie Spark Therapeutics, ce traitement issu de la thérapie génique est censé "réparer" le gène défectueux qui provoque chez certains une dégénérescence de la rétine pouvant mener à la perte totale de la vue.

Mi-décembre, le Luxturna a reçu l'agrément des autorités sanitaires américaines pour sa commercialisation. Son prix dans un premier temps évalué à un million de dollars a finalement été fixé 425.000 dollars par œil soit à 850.000 dollars (plus de 700.000 euros). Un prix d'autant plus impressionnant que le système de santé américain n'est pas réputé pour le remboursement intégral des frais de santé les plus chers, et parce que le traitement consiste en une prise unique.

Spark Therapeutics a toutefois prévu de faire un geste commercial. L'entreprise s'engage en effet à rembourser patients et assurances dans le cas où le traitement s'avérerait inefficace. Elle envisage également de proposer un paiement en plusieurs fois si les autorités sanitaires le permettent.

La dégénérescence en question est rare. Seulement 1.000 patients seraient susceptibles d'en bénéficier aux Etats-Unis, et seuls 10 à 20 nouveaux cas sont attendus par an dans les prochaines années.

Le prix du Luxturna met aussi en évidence la problématique du coût des traitements issus de la thérapie génique.