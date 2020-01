Une tenue pour aider les personnes sourdes à ressentir la musique

Comment faire partager un morceau de musique u danser en étant malentendant? Des technologies de pointe permettent de ressentir la musique et de faire vibrer le corp des personnes sourdes et malentendantes. Une tres belle invention.

CuteCircuit, entreprise de mode basée à Londres spécialisée dans la technologie portable et la mode interactive, a développé un logiciel qui analyse la musique à la source en temps réel pour la traduire sous forme de sensations tactiles. Celles-ci sont diffusées à l’aide de 16 capteurs haptiques, c’est à dire qui réagissent en émettant une vibration. Les capteurs sont répartis sur la tenue connectée en suivant une cartographie en lien avec le type d'instrument.

Traduction tactile

La musique est divisée selon les différentes fréquences, les capteurs vrombissent et oscillent contre la peau comme une sorte de traduction tactile du son. Ce système de communication entre l'environnement et le corps arrive à transformer chaque nuance de la musique en vibration pour qu’elle soit ressentie sur une partie différente du corps.

Pour une personne sourde, selon les concepteurs de SoundShirt, c'est une façon de vraiment «sentir la musique».

Expérience réussie en concert classique mais aussi pour danser en discothèque

En 2016, le Junge Symphoniker Orchestra en Allemagne a contacté CuteCircuit, pour leur demander d’adapter leur technologie (utilisée jusqu'à ce jour uniquement pour permettre des câlins à distance) pour rendre ses concerts plus accessibles aux membres du public sourds. La SoundShirt a permis aux malentendants et même aux sourds de vivre l'expérience de la musique, et en ce cas concrètement, de la musique orchestrale.

Cylindres tissés dans le t-shirt connecté

Les discrètes vibrations des instruments à cordes ou les coups de tonnerre des percussions, étaient transformés en mouvements qui touchaient les différents partis de l’estomac et du reste du corp sous différentes intensités grâce à l’ensemble des cylindres tissés dans le t-shirt connecté.

Pour cartographier les vibrations, la technologie a pris comme référence la disposition de l'orchestre. Les instruments aigus avec de hautes fréquences sont normalement devant la salle, les vibrations ont donc été localisées près du visage. L'arrière de l'orchestre, comme la contrebasse et les tambours seront ressentis, avec leurs fréquences basses, dans les partis plus basses du tronc.

Zones de résonnance

Dans la discothèque InIna de Londres, sous les spots et stroboscopes, deux soeurs blogueuses, les jumelles Hermon et Heroda Berhane, ont également testé le vêtement connecté, pour pouvoir danser pour la première fois de leur vie au rythme de la musique, avec une foule de fêtards.

Si vous êtes déjà allé en club, vous connaissez la sensation créée par les basses dans l’estomac. D'autres instruments, comme des caisses claires ou des bips, sont ressentis aux extrémités du corps. La Soundshirt a analysé les zones de résonance naturelles du corps et a essayé de conserver cette cartographie.

Malgré le fait de ne pas pouvoir entendre la musique, des vibrations, ondulations et pulsations qui vont avec le son ont permis aux soeurs jumelles de découvrir des sensations sur la piste de danse. Cette technologie peut permettre aux personnes sourdes de mieux s'intégrer.

Quels opportunités pour l'écoute augmentée?

CuteCircuit n'est pas la seule entreprise qui utilise cette technologie. La start-up américaine NeoSensory, par exemple, a créé un bracelet qui permet de traduire les sons des chiens qui aboient ou des bébés qui rient en vibrations.

Le Sound Shirt n’est pas encore commercialisé, mais les possibilités d’expérience d’écoute augmentée pourrait intéresser d’autres expériences de réalité augmentée et virtuelle déjà popularisées comme des événements artistiques ou culturels à distance et des jeux vidéo immersifs.