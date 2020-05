VIDEO Déconfinement : La désinfection des locaux, essentielle

VIDEO LES BAROUDAGES DE FRANCESOIR : C’est une problématique inhérente au déconfinement et à la pandémie que rencontre la France ces derniers mois, comment reprendre une vie normale après ?

Le déconfinement qui a vu la réouverture des magasins a donc posé cette question cruciale de la désinfection du COVID-19. A Poissy nous avons suivi les équipes de l’entreprise Sang Froid qui d’habitude nettoie les scènes de crime et qui est très sollicitée actuellement pour venir en aide aux entreprises.

Avant d’accueillir ses premiers clients, Carine Moneyron, gérante de la Parfumerie-Institut de beauté « Beauty Success » a souhaité solliciter le savoir-faire de Baptiste Girardet, fondateur de cette entreprise spécialisée et ancien de la police scientifique :

« On s’attache à chasser le Covid partout où il peut se loger, que ce soit la souris, l’écran de la caisse, les poignées de porte, les surfaces sous les packaging de parfum, la désinfection doit être cohérente, faite avec un protocole et des produits adaptés. Il faut le refaire plusieurs fois par jour. On traite aussi l’air »