VIDEO Déconfinement : la mobilisation des villes et des maires

Déconfinement Phase 1 : la mobilisation

A Poissy, en région parisienne, la mairie a pris plusieurs mesures dès le début de l’expansion de la pandémie en France.

La ville a pu s’appuyer sa réserve communale de sécurité civile et de sa centaine de bénévoles, créé en 2018 et particulièrement active dès l’an dernier avec la crue qui a frappé ici.

La commune a donc pu accompagner les populations les plus fragiles, notamment les seniors, durant le confinement. Ouverte à tous, ces volontaires ont pu venir en renfort des services municipaux et porter assistance aux SDF, passer des appels téléphoniques quotidiens pour garder le contact, ou participer à des opérations ponctuelles d’approvisionnement en vivres les gens ne pouvant se déplacer, à l’instar de Nadia Gane qui veut ainsi : « « donner de mon temps, échanger, partager. »

Autre particularité locale, le Covidrome, ce gymnase sécurisé, reconverti en centre de dépistage du Covid-19 et d’orientation avec à l’intérieur infirmiers, et médecins habilités à passer une batterie de tests aux habitants souhaitant savoir s’ils sont positifs en cas de symptômes infectieux à cette maladie.

Et ici on craint la possible arrivée prochaine d’une seconde vague, « je suis un peu inquiète » déplore Florence Boutin, médecin généraliste.