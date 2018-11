Alerte panne: Facebook et Instagram sont "down" en Europe

De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont constaté ce mardi 20 une panne sur certaines de leurs applications. En effet, Facebook et Instagram subissent une panne depuis le début d'après-midi (heure française) en Europe et aux Etats-Unis.

Mise à jour à 17h51: Alors que la panne mondiale se poursuit, sur Twitter, Facebook a affirmé être au courant de ce problème et a assuré être au courant des problèmes rencontrés pour accéder "à la famille des applications Facebook" et dit "travailler à résoudre le problème aussi vite que possible".

Mise à jour à 16h59: La panne de Facebook et Instagram se poursuit au niveau mondial. "Nous sommes conscients que certains utilisateurs ont des difficultés d’accès aux applications de la famille Facebook. Nous travaillons à résoudre le problème aussi vite que possible", a fait savoir un porte -parole du groupe auprès du Parisien.

Mise à jour à 15h56: Le site Downdetector note que le nombre de rapports d'erreurs est en diminution depuis 15h45 concernant Facebook et Instagram. Le problème de connexion pourrait être en cours de résolution.

Mise à jour à 15h46: Comme souvent, les internautes basculent sur Twitter pour faire part de leur frustration et le #FacebookDown est en première position des hashtags les plus partagés dans le monde.

Mise à jour à 15h26: Selon le site Downdetector, la majorité des pannes répertoriées sur le réseau social Facebook se trouvent en France et au Royaume-Uni. L'entreprise n'a pas encore publié de communiqué sur ces perturbations.

Mise à jour à 14h53: L'épicentre de la panne de l'application Instagram semble se situer sur le Bénélux comme le montre le site Downdetector.

Les ordinateurs et les téléphone portables seraient particulièrement impactés par cette panne qui, pour l'instant, n'a pas été expliquée par la firme de Menhlo Park. Sur le site spécialisé Downdetector, qui scrute en temps réel les problèmes techniques sur les principaux réseaux, certains utilisateurs ont fait remonter des problèmes sur Instagram depuis lundi soir.

En septembre dernier, Facebook, l'application au plus d'un milliard d'utilisateurs, avait déjà connu une défaillance de son service qui avait duré quelques heures. Les perturbations avaient particulièrement touché l’Amérique du Nord et l’Europe.

> Plus d'informations à venir sur FranceSoir.fr