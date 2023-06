Apple suscite l'émoi avec son casque de réalité mixte "Vision Pro"

DÉPÊCHE — "Bienvenue dans l'ère de l'informatique spatiale, avec l'Apple Vision Pro", jubilait Tim Cook sur Twitter, le 5 juin 2023. Avec ce nouveau casque de "réalité mixte", la pomme d'Apple signe une nouvelle révolution technologique, fascinant les uns et effrayant les autres.

C'est lors de la conférence mondiale des développeurs d'Apple, le 5 juin 2023 à Cupertino, en Californie, que le géant américain a présenté son nouveau casque... Qui est en fait le premier "ordinateur spatial". Un concept qui paraît encore futuriste pour beaucoup, évinçant presque "Minority Report" de la catégorie science-fiction... Et pour cause !

Welcome to the era of spatial computing with Apple Vision Pro. You’ve never seen anything like this before! pic.twitter.com/PEIxKNpXBs — Tim Cook (@tim_cook) June 5, 2023

Tim Cook sait de quoi il parle quand il assure : "Vous n'avez encore jamais rien vu de tel". Dans la vidéo de présentation, l'on découvre qu'en mettant le casque sur la tête, il devient possible de voir les écrans de nos ordinateurs comme s'ils flottaient dans l'espace. Puis, qu'il est possible d'utiliser l'intégralité de nos applications simplement avec nos yeux, notre voix et le bout de nos doigts. Sur son site internet, Apple explique qu'il s'agit d'une "interface tridimensionnelle, qui libère les applications des limites de l'écran pour qu'elles puissent apparaître côte à côte à n'importe quelle échelle".

L'entreprise donne plus de détails un peu plus bas : "VisionOS propose une toute nouvelle interface tridimensionnelle, qui rend un contenu numérique présent dans le monde physique de l'utilisateur. En réagissant dynamiquement à la lumière naturelle et en projetant des ombres, elle aide l'utilisateur à comprendre l'échelle et la distance. Pour permettre à l'utilisateur de naviguer et d'interagir avec le contenu spatial, Apple Vision Pro introduit un tout nouveau système de saisie contrôlé par les yeux, les mains et la voix. Les utilisateurs peuvent naviguer dans les applications simplement en les regardant, en tapant du doigt pour les sélectionner, en faisant défiler leur poignet ou en utilisant leur voix pour commander."

Ainsi, vous pourrez "transformer n'importe quel espace en cinéma", "gérer l'immersion" en modifiant constamment la taille des écrans, "capturer, revivre et vous immerger dans vos souvenirs préférés grâce à Spatial Audio", participer à des FaceTime grandeur nature, et bien d'autres choses... Sans oublier les applications que l'on connaît déjà sur les iPhones, qui seront compatibles avec ce nouvel "ordinateur spatial".

Sans surprise, avec un objet pareil et un prix affiché de 3 499 dollars, Apple suscite tout à la fois l'envie, l'émoi et la crainte. Sur les réseaux, notamment à cause de la vidéo de promotion du casque, certains mettent en exergue l'aspect transhumaniste et effrayant de l'objet :

"Le père qui garde ce truc sur la figure alors que sa fille le sollicite pour jouer au ballon avec elle, et que ce soit présenté comme un truc "cool", est l'une des images les plus tristes et terrifiantes de l'histoire de la pub.", écrivait par exemple @Jeanbljean.

Pour montrer qu'en portant le casque, on pourra tout de même "rester connectés avec ceux qui nous entourent", Apple assure que "lorsqu'une personne s'approche d'un porteur de Vision Pro, l'appareil devient transparent et permet à l'utilisateur de la voir tout en affichant ses yeux". N'est-ce pas merveilleux ?