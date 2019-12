Faut-t-il (aussi) se méfier des téléviseurs connectés ?

Les télévisions intelligentes pourront trop facilement vous espionner : c'est ce que révèle le FBI, le service de renseignement américain qui semble savoir de quoi il parle. Ne souriez pas, vous êtes peut-être filmés.

Vous avez peut-être acheté une télévision connectée lors du Black Friday. Ces téléviseurs intelligents se connectent à Internet, et permettent d'utiliser des services de streaming et des applications populaires. Pour ceux qui ne veulent pas faire l’effort de changer les chaînes, la commande vocale permet de mentionner la chaîne souhaité depuis le canapé, ou ordonner à voix haute d’augmenter ou baisser le volume, pour que le téléviseur obéisse.

Un téléviseur intelligent, pourquoi faire?

Grâce à la reconnaissance faciale, les téléviseurs intelligents équipes dont de petites caméras sont aussi capables de proposer une programmation adaptée à chaque personne. L’usager n'a qu'à s'assoir face à l’écran, pour qu’il reconnaisse son visage et lui propose ses émissions préférées, ou suggère celles qui peuvent lui correspondre. Les caméras permettent aussi de passer des appels vidéo ou de pouvoir parler en vidéoconférence avec des proches depuis le salon?

Le FBI vous conseille de placer un adhésif noir sur la caméra de votre téléviseur

Eh bien, mauvaise nouvelle : un pirate informatique a peut-être déjà pris le contrôle de votre merveilleuse télévision pour vous faire changer de chaîne, jouer avec le volume et montrer des vidéos inappropriées aux enfants. Mais si cela peut être amusant, il y a évidemment plus ennuyeux. Se faire filmer à son insu est la porte ouverte à toutes les perversions et les mauvais calculs : espionnages en tous genres : repérer dans la pièce des objets de valeurs à voler, surveiller des personnes, filmer des scènes privées pouvant faire l'objet de chantage. La liste est infinie. À partir de là, toutes les théories du complot peuvent être échafaudées en toute objectivité. On n’avait pas besoin de cela.

Pour éviter ces attaques, au contraire des ordinateurs, il n'existe pas d'antivirus spécifique ni de système de protection du type pare-feu. Outre le traditionnel recours à l'adhésif noir, il suffirait de ne brancher son téléviseur à Internet que si cela est strictement nécessaire. Les spécialistes conseillent également de ne pas télécharger d’applications en dehors des sites officiels ou de la boutique Google Play.

Le FBI sait de quoi il parle

Le FBI, bureau de renseignement intérieur des États-Unis qui met en alerte sur le sujet donne quelques conseils: "Il est essentiel d’accorder davantage d'attention à la sécurisation des appareils. L’utilisateur doit se renseigner sur les fonctionnalités de son téléviseur et sur la propension de son constructeur à effectuer régulièrement des mises à jour de sécurité. On doit pouvoir désactiver la caméra et le micro, souvent intégré au téléviseur". Lorsqu’il est impossible d'éteindre la caméra, un bout d'adhésif noir constitue une option simple, mais efficace.

Certains cachent déjà la caméra intégrée de leurs ordinateurs portables pour éviter aux pirates informatiques d’en prendre le contrôle à l’aide de virus sophistiqués qui les permettent d’observer à distance. Selon le FBI, il est recommandé de faire pareil avec votre téléviseur.

Les téléviseurs connectés restent rares sur le marché

Mais, selon certains spécialistes, le FBI est pour le moins alarmiste. Car, quand bien même les téléviseurs connectés pourraient faire l'objet d'une intrusion informatique, les modèles concernés par la présence d'une caméra restent aujourd'hui marginaux.

Par ailleurs, certains modèles de téléviseurs connectés offrent des options de sécurité avancées, comme la sauvegarde des données personnelles dans un espace protégé ou encore la détection et le blocage de logiciels malveillants. Il est important de se renseigner sur ces fonctions, et de les utiliser.