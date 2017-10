Facebook: la reconnaissance faciale bientôt disponible pour récupérer son compte?

Facebook teste actuellement une nouvelle méthode d’authentification. Après Apple, le réseau social a lui aussi décidé de se mettre à la reconnaissance faciale. "Nous sommes en train de tester une nouvelle fonctionnalité pour les gens qui veulent prouver rapidement et facilement la propriété de leur compte dans le cadre d’un processus de récupération", a déclaré un porte-parole de Facebook à TechCrunch précisant que les internautes auront désormais une alternative à l'authentification par SMS.

En effet, contrairement au souhait de certains utilisateurs qui demandaient de s'identifier en se prenant en photo, le réseau social utilisera uniquement cette option pour permettre de récupérer plus facilement son compte lors d'un oubli de mot de passe. Et ce, pour mieux lutter contre les usurpations de comptes. Et par mesure de sécurité, cette fonctionnalité sera disponible que sur les appareils que l'utilisateur aura déjà connecté à son compte.

Selon les premières informations divulguées, le réseau social lui demandera de scanner son visage avec l'appareil photo de son smartphone. Puis, Facebook se chargera ensuite de comparer le cliché avec les autres photos contenues sur son compte. Et si elles concordent, la récupération sera alors autorisée. Mais pour que l'utilisateur puisse utiliser cette option, il devra au préalable donner son accord en cochant une option qui autorisera le réseau social à fouiller dans les photos et vidéos de l'utilisateur. Pour le moment, aucune date de lancement n'a été mentionnée par Facebook.

Cette annonce intervient alors que le dernier iPhone d'Apple propose lui aussi à ses utilisateurs l'option "reconnaissance faciale". Concrètement, l'écran du smartphone est verrouillé jusqu'à ce que l'utilisateur le regarde et qu'il le reconnaisse. Pour y parvenir, ce système baptisé "Face ID" utilise des capteurs et un appareil photo qui permettent d'appréhender les traits en trois dimensions.