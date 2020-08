Nuit des étoiles et bal des planètes

La 30e Nuit des étoiles commence ce vendredi 7 août au soir. Rendez-vous dans l’un des 260 clubs d’astronomie de France pour en profiter si vous n’avez pas de télescope.

Comme chaque année, le spectacle promet d’être grandiose, avec une ouverture de bal par Jupiter, à 21h15. De 22 heures jusqu’à 00h30 environ, Saturne et ses anneaux seront visibles. Mais il faudra attendre 23h30 pour voir apparaître la reine des planètes.

Des planètes…

Mars se montrera à l’est pour progresser ensuite toute la nuit, et une telle observation est exceptionnelle. En effet, la planète rouge ne s’approche aussi près de la terre que tous les 26 mois, et très rarement en été.

Enfin vers 3 heures du matin, les couche-tard se verront offrir une récompense, Vénus, qui se montrera à l’horizon nord-est.

…et des étoiles

Entre l’arche crépusculaire et les planètes du système solaire, l’événement est également l’occasion d’observer les étoiles, cette fois à l’œil nu. Les enfants notamment devraient prendre un grand plaisir à repérer les différentes constellations.

Vers 23 heures (et ce jusqu’au 24 août), le cadeau du ciel porte un nom, les Perséides. Une pluie d’étoiles filantes, en réalité des poussières du nuage laissé derrière lui par la comète Swift-Tuttle.

Des nuits et des veillées

L’édition 2020 de la Nuit des étoiles, qui se déroule tout le week-end, s’annonce donc magique, et peut se tenir presque normalement, malgré l’épidémie de coronavirus. Avantage de l’événement, il a lieu en extérieur et les responsables des clubs d’astronomie ont tout mis en œuvre pour faire respecter les gestes barrières et la distanciation sociale, comme l’a précisé le directeur de l’Association française d’astronomie à La Croix :

« Les gens auront l’occasion de rêver et de s’évader, c’est le plus important »

C’est en raison de la situation sanitaire, aussi, que l’AFA a adapté son programme, en proposant des veillées d’observation jusqu’au 22 août.