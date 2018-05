Grève SNCF: le trafic RER et Transilien toujours perturbé ce samedi 19 mai (calendrier)

Pour ce deuxième jour du dixième épisode de grève de la SNCF, le trafic sera à nouveau perturbé. Ce samedi 19, les cheminot proteste à nouveau contre la réforme de la SNCF et les réseaux Transilien et RER.

Les difficultés de circulation seront cependant moins importantes que lors des précédents épisodes de grève.

Par exemple, le mouvement de protestation ne viendra pas perturber la ligne A du RER.

Il faudra cependant compter sur un train sur deux sur l'axe Gare du Nord et Aéroport Charles de Gaulle / Mitry-Claye sur le RER B. Comme à chaque jour de mobilisation, les passagers devront changer de train à Gare du Nord pour poursuivre leur trajet vers le nord ou le sud.

Si la SNCF n'a pas clairement dévoilé les prévisions de trafic pour le RER C, la circulation sera "très fortement" perturbée.

Sur les voies du RER D, la SNCF a annoncé des "circulations Paris intra-muros suspendues". L'entreprise conseille d'ailleurs à ses usagers de consulter son application avant de prévoir un voyage sur la ligne.

Enfin sur le RER E, seulement un train sur trois circulera en Ile-de-France.

Sur la ligne H du Transilien la SNCF a aussi annoncé un train sur deux. des bus de substitution seront mis en place entre Persan-Beaumont et Creil.

Le mouvement de grève impactera aussi la ligne J et seulement un train sur deux circulera. En plus, des travaux sont en cours sur une partie de la ligne. Il n'y aura donc aucun train entre Paris et Mantes-la-Jolie via Poissy.

Sur les lignes K, L, N et U la SNCF a aussi prévu la circulation d'un train sur deux. Sur la ligne P du réseau Transilien, c'est un train sur trois qui circulera. Il n'y aura d'ailleurs aucun train entre Meaux et La Ferté Milon. Des bus de remplacement ont été mis en place.

Le trafic est également très perturbé sur la ligne R. Il n'y a aucun train entre Melun et Montereau via Héricy.

Pour toutes les lignes, la SNCF a vivement conseillé à ses usagers de se rendre sur leurs application pour consulter les horaires de départ en temps réel. Le site internet Transilien.com est aussi doté de cette fonctionnalité (rubrique "Prochains départs").