Grève du 5 décembre : le temps réel à Paris et en région

DIRECT - La grève du 5 décembre 2019 est très suivie à Paris mais aussi en région. De nombreuses organisations syndicales ont appelé à des manifestations pour protester contre la réforme du régime des retraites.

Des actions multiples sont organisées sur tout le territoire, en attendant le départ du cortège de la manifestation parisienne. Le regroupement est annoncé à partir de 13h00 à la garde du Nord, et nous vous proposons de suivre en temps réel l’évolution de la situation.

[Paris 13h30 Vers une Convergence des luttes ?]

A Paris, la mobilisation est forte, et semble confirmer une convergence des luttes. Les Gilets Jaunes ont déjà rejoint les manifestants, alors que le personnel soignant, engagé dans une longue lutte pour la défense des Urgences, arrive pour se joindre au cortège parisien.

[13h33 Vers une grève reconductible ? ]

« Je pense que demain, il y aura un deuxième temps fort » affirme Philippe Martinez, Secrétaire Général de la CGT aux journalistes de BFM TV.

[13h00]

21.2 % des agents publics sont en grève ce jeudi 5 décembre selon les chiffres du Ministère.

[13h00]

Une première estimation fait état de plus de 120.000 manifestants à travers la France, et ce alors que la manifestation parisienne n’a toujours pas commencé.

[Paris 13h00]

Les Gilets Jaunes rejoignent également les abords de la Gare du Nord pour la Grande manifestation qui doit s’ébranler à partir de 14h00. La mobilisation est « exceptionnelle » selon certains syndicalistes présents.

[Transport SNCF 13H00]

La SNCF communique et reconnait une grève de forte ampleur avec un taux de grévistes de 55.6 %

[Circulation 13h00]

Les automobilistes ont pris leur précaution, puisque selon Tom Tom, l’entreprise bien connue des conducteurs, l’indice des bouchons n’était que de 41 % ce matin (contre 75 % en moyenne)

[Paris 13h00]

La préfecture de police de Paris annonce 18 interpellations au cours de la matinée et 6333 contrôles préventifs

[Raffineries. Mi-journée]

La CFT-Chimie annonce que 7 raffineries françaises sont en grève et qu’ « aucun produit ne sort par pipeline ou par chargement de camion » 7 raffineries sur 8 et 12 dépôts pétroliers sur 200 sont bloqués à cette heure.

[Education. Mi-journée]

D’après les chiffres de l’Education Nationale, on compte 46.6 % des enseignants en grève (51.15 % dans le primaire et 42.32 % dans le secondaire).

[Nantes 12 h 50 ]

A Nantes, la mobilisation aussi est importante, et des heurts opposent actuellement aux forces de l’ordre. Plus de 20.000 manifestants ont ainsi fait face aux CRS, qui ont du user de gaz lacrymogène et de canons à eau pour disperser des petits groupes, qui s’en prenaient au mobilier urbain. La situation reste tendue dans les rues de la préfecture de Loire Atlantique.

[France 12H30]

Les organisateurs et les autorités publiques s’accordent pour souligner une mobilisation importante en région. Ainsi, la CGT revendique 10.000 manifestants au Havre. De son côté, la police souligne 5.500 manifestants à Bourges, alors que 10.000 se sont donné rendez-vous à Rennes.

[LYON 12h00]

Si la circulation des bus lyonnais avait été annoncée fortement perturbée pour ce jeudi de mobilisation, les autorités locales avaient souligné un fonctionnement normal des métros tramways et funiculaires. Pourtant en fin de matinée, le préfet de région annonçait le blocage de certaines lignes de tramways par diverses manifestations. Des dégradations sont déjà constatées Cours Gambetta, qui a été le lieu vers 11h00 de heurts entre les forces de l’ordre et des manifestants cagoulés. Les autorités municipales redoutent une dégradation de la situation, d’autant plus que devrait commencer ce soir la célèbre Fête des Lumières.