Celerat 500L : un avion révolutionnaire à hydrogène

Cet avion à l'allure de suppositoire pourrait être l'un des plus économes en énergie : le Celera 500L sera bientôt doté d'une pile à hydrogène qui lui permettra de voler près de 2 000 km.

Sa silhouette est inhabituelle, mais c’est grâce à elle que ce petit avion est redoutablement efficace. La version actuelle du Celera 500L réduit de près de 60 % sa traînée, et consomme ainsi beaucoup moins d’énergie fossile qu’un jet privé ordinaire. Jusqu’à 80 % d’économies sont promises par le constructeur, et un coût d’exploitation cinq à sept fois inférieurs aux jets privés traditionnels.

Ces performances, il les doit avant tout à la forme arrondie de sa carlingue, qui permet d’optimiser le flux laminaire (les couches d’air qui glissent le long du fuselage). En plus de cet aspect de ballon dirigeable, il est doté d’ailes capables de le faire planer pendant près de deux heures lorsqu’il a atteint son altitude de croisière.

Et le Celera 500L pourrait bientôt être encore plus vertueux : le constructeur Otto Aviation s’est associé à ZeroAvia, et ensemble, ils comptent adapter le Celera 500L pour en faire un aéronef révolutionnaire fonctionnant à l’hydrogène. Dans un premier temps, l’objectif est de pouvoir transporter six personnes et de parcourir 1 853 km. Lors des 55 vols d’essais d’ores et déjà validés, le Celera 500L version hydrogène a volé à une vitesse de 400 km/h et à une attitude maximale de 5000 mètres.

À terme, les deux partenaires espèrent pouvoir proposer un modèle capable d’accueillir jusqu’à 19 passagers.