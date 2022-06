Marc Doyer: suite au décès de son épouse, un traitement "ignoble" sur les réseaux sociaux

Mauricette Doyer avait été diagnostiquée avec une forme de la maladie de Creutzfeldt-Jakob en septembre 2021. Les premiers symptômes de cette maladie, qui touche 1,5 personne sur un million, se sont déclenchés quelques jours après sa vaccination anti-Covid, avec l'injection de Pfizer. Elle était suivie par deux médecins spécialistes en neurologie, qui ont imputé la maladie à la vaccination. Tristement, elle est décédée le 4 mai 2022, après huit mois d’une bataille infernale.





Dans cet Entretien essentiel, Marc Doyer répond sans concession sur divers sujets, allant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et des symptômes à la relation construite avec le Pr Montagnier, en passant par les problèmes rencontrés avec la pharmacovigilance. Il évoque aussi le "jeu malsain" des étiquettes collées sur l’association Verity (antisémitisme, par exemple), ainsi que le harcèlement qu’il a subi en ligne.

"C’est ignoble quand on est en période de deuil", déclare-t-il. Pour Marc Doyer, les individus qui remettent en cause la véracité des propos ou l’authenticité de la démarche devront répondre devant la justice. "Ma détermination est totale", ajoute-t-il, rappelant les nombreux témoignages de soutien qu’il a reçu et qui l’ont aidé à surmonter cette période éprouvante.

Marc Doyer évoque aussi un regroupement prévu le 18 juin sur la place de la Bastille, qui prend forme avec de multiples soutiens d’associations et de collectifs. Un second événement est aussi prévu sur Lyon.

Appel du 18 juin lancé par Marc Doyer

Rappelons que le regretté professeur Montagnier, prix Nobel de médecine, était venu sur le plateau de FranceSoir pour alerter sur les risques de maladies à prions, demandant un arrêt des injections. Son appel, ainsi que celui de bons nombres de scientifiques, n’a pas été entendu par les autorités. Luc Montagnier avait donc pris attache avec la famille Doyer, ainsi que de nombreuses autres victimes, pour les assister. Avec le mathématicien Jean-Claude Perez et la neurologiste Claire Morin-Chalmet, ils ont publié un article scientifique sur l’émergence d’une nouvelle forme de la maladie neurodégénérative de Creutzfeldt-Jakob : 26 cas déclarés quelques jours après l’injection vaccinale contre la Covid-19. Cet article comptait 132 000 vues sur le site ResearchGate avant d’être retiré. Il a été soumis à nouveau depuis.