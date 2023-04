"En réécrivant l’histoire sur les accords de Minsk, on dénature complétement le droit international", Yves Pozzo di Borgo, ancien sénateur

L'ENTRETIEN ESSENTIEL - Yves Pozzo di Borgo, sénateur centriste pendant 13 années et vice-président de la commission des Affaires étrangères et militaires aborde l'actualité et ses sujets brûlants dans le cadre de cet Entretien Essentiel.

Fort d’une longue expérience de membre de la représentation nationale, en tant que parlementaire, habitué aux débats relatifs à la politique internationale, Yves Pozzo di Borgo évoque notamment l'histoire de la ratification des accords de Minsk et leur signification.

En 2014, l'ancien sénateur était dans l’avion présidentiel au côté de François Hollande, président de la République, alors que ce dernier se rendait à Moscou afin de discuter des derniers détails avec le président Poutine, au sujet de ces accords.

Pour Yves Pozzo di Borgo, les récentes déclarations de François Hollande et d’Angela Merkel au sujet des accords de Minsk sont une forme de réécriture de l’histoire qui ne passe pas : elle fait perdre toute crédibilité au droit international et dénature la parole de nos États, notamment dans le domaine diplomatique.

Il évoque aussi la récente déclaration d'Emmanuel Macron de ne pas "être les suivistes des États-Unis" en évaluant les biais éventuels de tels propos, tout en la considérant comme la déclaration la plus importante à l'heure actuelle du président de la République.

Au risque de se faire attaquer sur les réseaux sociaux, sur lequel l'ancien sénateur est très présent, Yves Pozzo di Borgo, déclare que "même s’il y a seulement 1% des chance qu’Emmanuel Macron soit aligné avec sa déclaration, il faut la soutenir".