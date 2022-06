"Covid-19 : le bilan en 40 questions" avec Jean-Loup Izambert et Claude Janvier

Jean-Loup Izambert et Claude Janvier, les deux auteurs de l'enquête "Le Virus et le Président" publiée en décembre 2020, ont repris la plume après une nouvelle année passée sous la crise du Covid-19. Alors que les récents événements (conflit en Ukraine, élection, etc.) et l'approche de l'été semblent avoir momentanément relégué la question sanitaire au second plan, ils font le bilan.



Journaliste d'investigation et écrivain, ils se risquent ainsi à un nouvel opus sur le sujet, essayant de lui donner une saveur plus synthétique et compréhensible.



Nous les avons reçus dans un débriefing afin qu'ils présentent leur démarche et leur réflexion : comment cet ouvrage se distingue des nombreux autres livres portant sur la crise sanitaire ? Les deux auteurs tentent une nouvelle interprétation, évoquent de nouveaux scandales, abordent l'aspect géopolitique du Covid-19, apportant ainsi des réponses aux questions que les Français se posent.

Ce nouveau titre se rangera aux côtés des 300 autres ouvrages référencés sur le Covid-19, mais saura-t-il tirer son épingle du jeu et rejoindre les best-sellers du Pr Perronne (plus de 100 000 exemplaires) ou ceux du Pr Raoult ?





Covid-19 : le bilan en 40 questions, Jean-Loup Izambert et Claude Janvier, IS Edition, mai 2022, 300 p., 20€