Le Smic sera revalorisé de 1,24% au 1er janvier

Le Smic augmentera de 1,24% au 1er janvier 2018, sans coup de pouce, a annoncé vendredi le ministère du Travail dans un communiqué, ce qui le fait passer de 9,76 à 9,88 euros brut de l'heure.

Cette revalorisation mécanique portera le Smic à 1498,47 euros brut mensuels pour un temps plein, soit une hausse de 18,20 euros par rapport à 2017.

Mais en net, la hausse sera plus forte, à la faveur de baisses de cotisations salariales, pas entièrement compensées par une hausse de la CSG. Le ministère parle d'une "augmentation de 35 euros par mois et 428 euros par an".

Le Smic horaire net s'établira à 7,83 euros, soit 1.188 euros mensuels, selon le ministère du Travail, interrogé par l'AFP.

Comme lors des cinq dernières revalorisations, le gouvernement n'a pas accordé de coup de pouce au Smic. Il a suivi les recommandations du groupe d'experts sur le Smic, une instance consultative composée d'économistes qui, cette année encore, a "recommandé" de "s'abstenir de tout +coup de pouce+", afin de ne pas "fragiliser les améliorations en cours".