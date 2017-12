Wall Street ouvre en hausse, confiante sur la réforme fiscale

Wall Street a démarré la séance en hausse vendredi, reprenant confiance dans une adoption rapide du projet de réforme fiscale: le Dow Jones prenait 0,32% et le Nasdaq 0,22%.

La Bourse de New York avait terminé en recul jeudi, affectée par la crainte d'une adoption plus difficile que prévu par le Congrès de la grande réforme fiscale promise par l'administration Trump: le Dow Jones avait perdu 0,31% et le Nasdaq 0,28%.