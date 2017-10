Wall Street ouvre en hausse dans le sillage des records de la veille

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mardi après des records atteints la veille et la publication de statistiques automobiles meilleures qu'attendu: le Dow Jones s'appréciait de 0,22% tandis que le Nasdaq perdait 0,08%.

Vers 14h25 GMT, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average progressait de 49,25 points à 22.606,85 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 5,08 points à 6.511,63 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,01% ou 0,33 point à 2.529,45 points.

Lundi, la Bourse de New York avait terminé en hausse, poussée par la publication d'indicateurs favorables dans l'industrie manufacturière et la construction: le Dow Jones (+0,68%), le Nasdaq (+0,32%) et le S&P 500 (+0,39%) avaient clôturé à des sommets.

"Les investisseurs demeurent réticents à vendre, craignant de rater des gains supplémentaires", a analysé Patrick O'Hare de Briefing.

L'indice ISM manufacturier s'est affiché lundi au plus haut depuis mai 2004, confortant les investisseurs dans l'amélioration généralisée de la conjoncture américaine.

La Bourse était aussi soutenue par la publication de statistiques des ventes automobiles moins mauvaises qu'attendu pour septembre.

"Les ventes du mois d'août étaient les pires depuis des années, étant donnés les reports d'achats des clients en Floride et sur la côte texane", a rappelé Chris Low de FTN Financial.

Plus généralement, "l'ouragan Harvey peut accélérer la croissance du PIB durant plusieurs trimestres, vu l'ampleur des reconstructions. Nous l'observerons dans les statistiques des commandes de biens durables, la construction et l'emploi bientôt", a ajouté M. Low.

Le contexte politique continuait également à jouer, après la publication de la réforme des impôts la semaine dernière.

"La croissance économique est répandue dans de nombreux secteurs et les marchés sont devenus optimistes dans le sillage de la présentation de la réforme des impôts", ont confirmé les analystes de Schwab.

Les cours étaient par ailleurs soutenus par les déclarations mardi de Warren Buffett, investisseur réputé clairvoyant, selon qui la valorisation actuelle des actions a du sens, étant donnée la faiblesse des taux d'intérêt.

"Ce n'est pas une révélation de la part de M. Buffett mais cela continue à soutenir les cours lorsqu'ils atteignent déjà des records", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.com.

- L'automobile en progression -

Le marché obligataire était stable: le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans reculait légèrement à 2,333% contre 2,340% la veille, et celui des bons du Trésor à 30 ans était stable à 2,875%.

Sur le front des valeurs, General Motors progressait de 2,73% à 43,30 dollars, le premier constructeur de voitures aux Etats-Unis étant soutenu par une hausse de 11,9% de ses ventes en septembre.

Ford progressait de 1,94% soutenu par la hausse de 8,7% des nouevlles immatriculations en septembre, dont un bond de 21,4% pour son modèle de camion pick up F-Series.

Tesla perdait quant à lui 2,65% à après avoir fait état de "goulets d'étranglement" dans la production de son premier modèle grand public, Model 3.

Wal-Mart progressait de 1,29% à 79,46 dollars après l'annonce du rachat de Parcel, une start-up new-yorkaise spécialisée dans la livraison de produits. La société poursuit ainsi son offensive dans le e-commerce après le rachat de Jet.com en 2016 pour 3,3 milliards de dollars.