Année Léonard de Vinci: les "Jocondes nues" exposées au château de Chantilly

Une quarantaine de "Jocondes nues", aïeules ou héritières de la Mona Lisa de Léonard de Vinci au XVIe siècle, sont exposés à partir du 1er juin au domaine de Chantilly, un des joyaux du patrimoine français.

Cet événement est organisé jusqu'au 6 octobre à l'occasion du 500e anniversaire de la mort du grand maître de la Renaissance qui a passé les trois dernières années de sa vie en France.

Le domaine de Chantilly abrite au nord de Paris le château du duc d'Aumale (Henri d'Orléans, fils du roi Louis-Philippe), grand collectionneur d'art au 19e siècle.

Une étude récente de laboratoire réalisée au Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF) a mis en évidence plusieurs indices indiquant que la "Joconde nue" de Chantilly, dessin acquis par le duc d'Aumale en 1862 et dont les origines ont longtemps été disputées, a bien été réalisée dans l'atelier de Léonard de Vinci, avec la probable participation du maître toscan.

Le dessin, réalisé au charbon de bois et rehauts de blanc de plomb, représente une jeune femme androgyne, aux bras masculins mais aux seins ronds et dénudés. Elle esquisse un léger sourire et pose à la manière de la célèbre Mona Lisa du musée du Louvre. L'oeuvre est un "carton", grand dessin préparatoire, à taille de tableau.

L'exposition, organisée comme une enquête, expliquera au grand public le résultat des analyses scientifiques menées pendant plusieurs mois sur la +Joconde nue+.

Très fragile, le carton (c’est-à-dire un dessin piqué servant à reporter une composition sur un panneau) avait été exposé pour la dernière fois dans les années 1990, et succinctement en 2014.

Une quarantaine d'oeuvres, dont six attribuées aux élèves de Léonard de Vinci, empruntées à des collections publiques et privées de plusieurs pays sont exposés, pour pouvoir être comparées, au cours de cette exposition.

La question de la représentation de la nudité féminine profane et celle de la production en série de tableaux et de leurs répétitions au cours de la Renaissance sont au cœur de cette exposition.

Les visiteurs pourront également découvrir les appartements privés du duc et de la duchesse d'Aumale, réouverts fin février après près de deux ans de travaux.