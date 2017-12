Aube: un homme en fuite après avoir poignardé sa compagne enceinte

Un homme de 24 ans était toujours recherché mercredi depuis l'agression à coups de poignard lundi à La Villeneuve-au-Chemin (Aube) de sa compagne enceinte de quatre mois, a-t-on appris de source policière.

Après avoir porté plusieurs coups de couteau sur le haut du corps de la jeune femme de 25 ans, l'agresseur a pris la fuite à pied.

Malgré les importants moyens déployés par la brigade de recherches de Troyes, il n'a pu être retrouvé. Des gendarmes de la section de recherches de Reims ont depuis été mobilisés en renfort.

Hospitalisée à Paris, la victime n'est plus en danger, selon cette source policière.

Né en 1993, l'agresseur venait de purger six années de prison et cumule les condamnations pour violences aggravées, vol à main armée, recel et détention de stupéfiants ou encore outrage à agent dépositaire de l'autorité publique.