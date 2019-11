Gilles Bertin, braqueur punk repenti, est mort à Barcelone

Gilles Bertin, figure du punk français des années 1980 et braqueur de banque repenti après 30 ans de cavale, est mort jeudi à Barcelone, selon son avocat.

"Il est mort ce matin, après avoir été hospitalisé pendant plusieurs jours à Barcelone. C'était un personnage au destin extraordinaire, tragique, ayant flirté avec l’absurde", a déclaré à l'AFP Christian Etelin, l'avocat du musicien et braqueur de 58 ans.

Avec une dizaine d'amis musiciens, l'ancien leader du groupe Camera Silens avait dérobé 11,7 millions de francs (l'équivalent à l'époque de 2,9 millions d'euros) à la Brink's.

En 2018, Gilles Bertin avait été condamné à cinq ans de prison avec sursis pour le braquage d'une banque en 1988. Malade du sida, il s'était rendu de lui-même en 2016.

"Il avait fait tout ça pour retrouver une existence sociale normale. Il voulait parler, assumer son rôle de père et assumer son passé, pouvoir parler à son fils Tiago de ce qu’il avait été, il ne voulait pas inventer un personnage", explique Me Etelin, avocat toulousain qui l’avait défendu lors de son procès devant la cour d’assises de la Haute-Garonne.

L'ancien punk vivait à Barcelone depuis plusieurs années avec sa compagne Cecilia et son fils Tiago, 7 ans. Il avait un autre fils d'une trentaine d'année, Loris, vivant à Bordeaux, qu’il a seulement connu au moment de sa reddition.

"Il était fin, intelligent, il avait réussi à retrouver la paix en lui-même, après la tourmente de son existence, il était très cultivé, il avait fait preuve d'une grande responsabilité", poursuit l'avocat.

Après la décision de la cour d’assises en 2018, il avait l'habitude de dire "La justice ne m’a pas jugé pour ce que j’ai fait il y a 30 ans mais pour ce que je suis devenu", relate Me Etelin, "Il était devenu un honnête homme. C’est intéressant comme il a évolué".

Grand et maigre, chemise grise sur jean, cheveux châtain clair et frisés, l'ex-punk, aveugle d'un œil, ne voulait plus mentir sur son histoire et son passé et souhaitait retrouver sa vie, sa sœur.

Pendant ses 28 ans de cavale, Gilles Bertin a vécu au Portugal puis à Barcelone. Il n’a jamais été emprisonné pour le braquage. Lors de son procès, il avait reconnu être un des organisateurs avec Didier Bachère (décédé) du braquage qu'ils ont préparé ensemble pendant deux ans.

Le vol avait été réalisé sans le moindre coup de feu. Les malfaiteur avaient utilisé un déguisement de gendarmes et d'une Renault 4, voiture des gendarmes à l'époque. C'était une telle réussite que ce travail avait été d'abord attribué au grand banditisme. La majeure partie du butin n'a jamais été retrouvée.