Grève à Transavia: 95% des vols assurés vendredi, selon la direction

La direction de la compagnie aérienne Transavia France "prévoit d'assurer 95% de son programme de vols" vendredi, alors que le syndicat CGT a appelé les hôtesses et stewards à faire grève de vendredi à dimanche soir, a-t-elle indiqué jeudi.

"Des perturbations de dernière minute ne sont néanmoins pas à exclure" vendredi, prévient la direction dans un communiqué.

La filiale low cost du groupe Air France-KLM publiera sur son site des informations sur ses vols et enverra des SMS aux "passagers concernés par les annulations". Les prévisions de trafic pour samedi "seront communiquées la veille".

Protestant contre "une gestion humaine et matérielle catastrophique" dans l'entreprise, la CGT, premier syndicat chez Transavia France, "appelle les hôtesses et stewards à faire grève jusqu'à dimanche soir", dans le cadre d'un préavis de grève qui court "jusqu'au 5 janvier 2020", a déclaré à l'AFP Elodie Gomes, élue CGT.

"Cela fait des mois qu'on lance des appels à la direction pour retrouver un dialogue social. Il n'y a rien de soudain dans cet appel à la grève", a-t-elle ajouté, expliquant que le long préavis déposé permettrait "de lancer d'autres appels à la grève" et qu'il pourrait "évoluer pour concerner aussi les personnels au sol".

De son côté, la direction de Transavia "s'étonne" dans son communiqué de cet appel à la grève "soudain, sans volonté préalable d'échanger", et "déplore" un mouvement social pendant les "congés estivaux".

Se disant "attachée à un dialogue social constructif au sein des instances représentatives du personnel", la direction accuse la CGT d'avoir "refusé de participer aux réunions depuis plus de trois mois", alors qu'elles "portaient pourtant sur des sujets liés aux PNC (personnels navigant commerciaux, c'est-à-dire hôtesses et stewards, ndlr) et personnels au sol".

Mme Gomes, élue au comité social et économique (CSE) de l'entreprise, a elle affirmé que les élus CGT étaient "toujours présents aux réunions du CSE".