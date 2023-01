Formats UGC : pourquoi sont-ils l'avenir de la publicité pour les entreprises ?

Le User generated content (UGC), traduit en français par Contenu généré par l'utilisateur, est un modèle de format de communication qui n'a de cesse de s'imposer dans les stratégies de marketing des marques. Ce contenu digital créé et publié par les consommateurs eux-mêmes a de multiples avantages.



Le marketing d'influence pour des campagnes publicitaires est optimisé.

Les influenceurs bénéficient d'une large audience sur les réseaux sociaux et génèrent des gains très importants, et cela, les entreprises l'ont bien compris. Impliquer ses clients est une véritable mine d'or pour améliorer leur visibilité en ligne et promouvoir efficacement leur image, leurs produits, leur marque.

Aujourd'hui, il suffit de faire appel à une agence UGC pour trouver l'influenceur ou le créateur idéal de social média et diffuser des contenus qui vont générer des ventes. Il est question de quatre fois plus de clics sur les social ads (publicité sociale), de 50 % de baisse sur le coût par clic, d'une efficacité multipliée par 9,8 par rapport à un post d'influenceur et de 76 % de personnes qui ont acheté à la suite d'un UGC.

Une diffusion plus large est favorisée grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes en ligne.

Le succès des réseaux sociaux touche quasiment l'ensemble des générations et types de publics. Et même si chacun y passe plus ou moins de temps, tout le monde aime regarder les vidéos ou les photos publiées par des connaissances ou des influenceurs. Mais cela ne se limite pas au visionnage, la plupart des personnes aiment partager à leurs contacts de nouveaux produits ou services et communiquer leur satisfaction pour ceux-ci.

Cette possibilité, offerte par les médias sociaux et les plateformes en ligne, permet de multiplier les vues, d'atteindre un public encore plus nombreux, de créer diverses interactions avec de potentiels futurs clients. La visibilité, voire la notoriété, d'un produit ou d'une marque peut s'accroître de manière exponentielle en montrant simplement son utilité et son utilisation réelle.

Le coût de production vidéo est maîtrisé grâce aux formats UGC.

Créer des vidéos professionnelles coûte beaucoup d'argent. Cela nécessite de nombreux intervenants tels que des acteurs ainsi qu'une équipe de production et de post-production. Les frais peuvent être considérables. En utilisant des contenus vidéo créés par ses clients ou autres utilisateurs, avec leur accord, les entreprises font de réelles économies et gagnent beaucoup de temps.

Une autre possibilité pour la création de contenu est de faire appel à des professionnels, à une agence UGC, qui se charge de trouver des créateurs et des créatrices qui partagent les valeurs d'une marque. Ces experts s'occupent également de réaliser des vidéos sur mesure avec script ainsi que l'ajout de textes et de musiques libres de droits. Leur coût reste inférieur à celui des campagnes publicitaires traditionnelles.

Le taux de conversion est augmenté grâce à un ciblage spécifique.

Une publicité efficace pour convertir des prospects en clients est une publicité qui s'adresse à des utilisateurs spécifiques. Les formats UGC permettent de cibler des groupes déjà intéressés par une marque, des produits et des services ou qui pourrait en avoir besoin.

Faire appel à des influenceurs est un moyen très efficace pour partager les UGC, mais ce n'est pas le seul. Sur des réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram, il est possible de personnaliser la diffusion en fonction de différents critères tels que l'âge, le sexe, les centres d'intérêt et la localisation. Une entreprise peut aussi utiliser des hashtags pertinents afin d'optimiser le ciblage d'utilisateurs sur un sujet et de les inciter à partager du contenu.

Les contenus sont plus authentiques et plus crédibles.

Les consommateurs sont de plus en plus sceptiques et ils se sont lassés des publicités classiques. C'est pour cela qu'ils apprécient et préfèrent le contenu créé par d'autres utilisateurs. Les formats UGC sont perçus comme étant plus authentiques et crédibles, car ils proviennent de personnes réelles qui veulent partager leur expérience, a contrario des entreprises qui, selon eux, ne souhaitent que vendre.

Pour que la confiance s'installe et se renforce, il est essentiel que les contenus soient de qualité et reflètent réellement l'expérience et les avis des utilisateurs. Les potentiels clients peuvent être méfiants envers des contenus qui semblent trop beaux pour être vrais. Lorsqu'ils estiment qu'une marque est fiable, il est question de 2,4 fois plus de chances qu'ils achètent régulièrement.

Les formats UGC : la nouvelle stratégie digitale des campagnes de marketing.

Les entreprises ne peuvent plus se passer de ce mode de communication qui booste leurs ventes et leur retour sur investissement. Selon plus des 85 % des consommateurs, leurs décisions d'achat sont davantage influencées par les contenus aux formats UGC que ceux créés par les marques. D'autres études montrent qu'au moins 30 % des clients achètent un produit pour la seule raison qu'il est promu par leur influenceur favori.



Cette technique a transformé les méthodes de campagnes publicitaires. Pour être efficaces, celles-ci consistent à encourager la création de contenus par les utilisateurs. Pour cela, les entreprises doivent être à l'écoute et interagir avec leurs clients. Ils peuvent aussi organiser des concours, créer des hashtags personnalisés, utiliser les services de plateformes de mise en relation avec des nano et micro-influenceurs ou d'une agence UGC.