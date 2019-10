Le cargo échoué à Bonifacio doit être "allégé" pour être dégagé

Les autorités étudiaient lundi les moyens d'alléger le cargo transportant des bobines d'acier échoué depuis près de 36 heures sur la côte, au coeur de la réserve naturelle de Bonifacio (Corse-du-Sud), afin de le dégager en toute sécurité de cette zone protégée.

L'opération, complexe, ne pourra pas avoir lieu lundi, a déjà prévenu la préfecture maritime: des plongeurs démineurs de la Marine nationale ont permis de voir que le Rhodanus était "largement posé sur le fond sur son avant".

"C'est une opération extrêmement délicate, on n'exclut aucun risque", a ajouté auprès de l'AFP Christine Ribbe, porte-parole de la préfecture maritime, précisant qu'il n'y avait pas de pollution sur le site. "C'est un vrai plus, mais on s'attelle à sécuriser au maximum le navire", a-t-elle poursuivi.

Pour ce faire, "une ligne de mouillage supplémentaire a été installée hier (dimanche) en fin de journée sur l'arrière du bateau qui est donc fixé à l'avant et à l'arrière et est censé pouvoir faire face à une éventuelle aggravation de la situation", a détaillé Jérôme Kupczak, de la préfecture maritime. Le bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution Jason, avec à son bord un barrage anti-pollution, est également arrivé sur zone dimanche soir vers 22H00.

La ministre de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports, Élisabeth Borne, le préfet maritime de la Méditerranée Laurent Isnard et la préfète de Corse Josiane Chevalier sont attendus sur le site lundi après-midi.

"Alléger le cargo demande des moyens spécifiques en cours d'identification pour voir ce qu'il existe, où ils sont positionnés et pour éventuellement déterminer le délai d'arrivée sur place", a aussi précisé M. Kupczak.

"On poursuit les expertises et on est en relation très étroite avec l'armateur et ses assureurs qui travaillent en ce moment sur les solutions qu'ils vont nous proposer", a ajouté Mme Ribbe. Il a estimé qu'il n'y aurait "pas de remorquage aujourd'hui (lundi), on s'inscrit dans un temps dont les délais sont inconnus mais dans un temps plus long que la journée, c'est certain".

- "150 tonnes de carburant" -

Construit en 1998, le Rhodanus, parti du port italien de Tarente et qui devait rejoindre lundi Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône), transporte 2.650 tonnes de bobines d'acier et s'est échoué à proximité des plages de Cala Longa.

Dimanche vers 03H00, le bateau battant pavillon d'Antigua-et-Barbuda (Antilles), avec à son bord sept membres d'équipage, devait pénétrer dans les Bouches de Bonifacio. "Mais il n'a pas viré à temps et a poursuivi sa route vers la côte, en dépit des appels répétés du Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) en Corse, du sémaphore de Pertusato et de la station italienne Maddalena pendant près de 50 minutes", avait indiqué dimanche matin la préfecture maritime.

Situées entre la Corse et la Sardaigne, les Bouches de Bonifacio s’étendent sur 80.000 hectares. En 2011, le détroit a été reconnu par l’Organisation maritime internationale comme Zone maritime particulièrement vulnérable (ZMPV).

Deux remorqueurs français sont aussi présents sur la zone de l'accident, et deux patrouilleurs, un français et un italien. Ces bateaux sont épaulés par un soutien aérien constitué de deux hélicoptères de l'armée de l'air et de la marine nationale et d'un avion de surveillance maritime de la marine.

Un arrêté a été pris pour interdire la navigation et les activités nautiques dans un rayon de 1.000 mètres autour du navire.

Selon l'association écologiste Robin des Bois, le navire, propriété de l'armateur allemand West-Trade Logistic GmbH, contient encore "150 tonnes de carburant" et a notamment fait l'objet de plusieurs "déficiences relevées par les inspecteurs de sécurité maritime à Séville en janvier 2018 (fatigue de l'équipage), à Bizerte en mars 2017 (conditions de travail)". Il a également été "détenu en 2010 à Naples (Italie) pour une déficience opérationnelle relative à la surveillance du voyage".

Il y a tout juste un an, la collision de deux navires, un tunisien, et un chypriote, au large du Cap Corse, avait entraîné la formation d'une nappe d'hydrocarbures, dont des résidus avaient souillé des dizaines de plages du littoral sud-est de la France.